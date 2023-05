Carbonara Day a Centocelle: ecco quando, dove e programma completo

Nella Capitale, arriverà il Carbonara Day di Centocelle. L’evento sarà un tributo alla famosa pasta italiana, inventata a Roma e amata in tutto il mondo per la sua squisitezza. L’evento, che si svolgerà il 26 e il 28 maggio, prenderà piede a piazza dei Mirti. La manifestazione si aprirà venerdì sera, con le carbonare che verranno impattate dalle 19 alle 23. Mentre sabato e domenica, ovvero il 27 e 28 maggio, la manifestazione si aprirà alle 12 e si concluderà alle 23.

Il Carbonara Day di Centocelle

Si preannuncia un grande evento turistico nella Capitale, che potrebbe rivelarsi anche il primo grande appuntamento estivo romano insieme agli Internazionali BNL di tennis. Una manifestazione cui nessuno potrà mancare, specialmente poi quelle persone che nutrono la passione per l’enogastronomia locale e soprattutto il famoso piatto con uova sbattute, pecorino e guanciale. Come spiegano gli organizzatori, saranno tre giorni all’insegna di questo straordinario piatto di pasta che ha incantato il mondo.

La celebrazione della Carbonara

Nonostante parliamo di un piatto povero e con ingredienti semplici, la famosa “Pasta alla Carbonara” ha conquistato nei decenni tutti. Non è solamente il piatto che ci ricordano le nostre nonne e le nostre mamme, ma anche una di quelle pietanze che, al pari della pizza, hanno saputo portare l’italianità in giro per il mondo. Di questo dna italiano e allo stesso tempo internazionale, anche le origini: leggenda vorrebbe che siano stati i nostri antenati, arrivati negli Stati Uniti, a inventare la famosa ricetta a base di uovo, pecorino, pepe e guanciale.

La degustazione del piatto italiano più famoso del mondo

Sarà un momento di relax per persone, amici e famiglie. Servirà solo prendere in mano il piatto, impugnare bene la forchetta e mandare giù i buonissimi spaghetti. A piazza dei Mirti saranno chiamati a cucinare 15 ristoratori, con ognuno che interpreterà la leggendaria ricetta per la data del Carbonara Day. Una data quindi dove non si può mancare assolutamente.