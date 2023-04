Carbonara Day 2023, qual è la migliore? La ricetta originale e dove mangiare la più buona

Carbonara Day, oggi è un giorno da leccarsi i baffi. Per tutti gli amanti della pasta, il 6 aprile è infatti una giornata di festa, in cui uno dei tradizionali primi piatti di Roma – che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani e non solo – viene celebrato con grande onore.

Quali sono le origini di questa pasta semplice e gustosa?

Ma la carbonara è davvero “romana doc”? Le ipotesi riguardo alle origini della carbonara sono alquanto discordanti. Di sicuro è uno dei piatti tipici di Roma e come si mangia nella Capitale è difficile trovarla altrove. Ma ci sono diverse teorie secondo cui l’origine potrebbe essere abruzzese. In provincia dell’Aquila, infatti, i carbonai (in romanesco carbonari) preparavano un piatto molto semplice, con ingredienti che si conservavano a lungo, cacio e uova (Cace e Ove, in dialetto abruzzese). Gli altri ingredienti, il pepe e il guanciale, erano sempre ingredienti “poveri”, utilizzati dai carbonai. La pasta alla carbonara sarebbe una evoluzione di questo pasto, una combinazione perfetta e gustosa.

La trasformazione avvenne nel 1944, quando arrivarono gli americani a Roma, in occasione della Liberazione, durante la fase finale della II Guerra Mondiale. Qui subentra la teoria angloamericana. I soldati scoprono una pasta gustosissima e facile da preparare ma non solo: le uova e il bacon ricordano loro la colazione americana. Ecco quindi che il guanciale viene sostituito (con orrore da parte di molti, che gridano allo scandalo) dalla pancetta. Da quel momento la ricetta ha quindi un’altra modifica arrivando a quella dei giorni nostri e diventando un piatto tipicamente romano, che comunque mantiene il guanciale nella sua versione tradizionale.

L’origine napoletana

Ma c’è chi dà un’origine più a sud a questa pasta, precisamente a Napoli. Esiste infatti il trattato di Cucina teorico-pratica di Ippolito Cavalcanti datato addirittura 1837 che riporta di una pasta condita con una crema formata da uovo sbattuto, formaggio e pepe nero, aggiunti a fine cottura. Mancherebbe però la pancetta. Ed ecco allora che anche qui spunta il soldato americano, che da Roma va in licenza a Napoli. E, assaggiando la pasta e trovandola un po’ insipida, pensa bene di aggiungerci un po’ della sua razione K. Ci mette quindi composto di bacon, panna liquida e uova in polvere. Ed ecco che anche qui nasce la carbonara.

Perché oggi è il Carbonara day?

Oggi è il Carbonara day, la giornata dedicata al piatto italiano per eccellenza: gli spaghetti alla carbonara! Ma perché proprio oggi? In realtà, non c’è una data precisa che celebra il Carbonara day, ma è diventata una tradizione festeggiarlo ogni 6 aprile. Si tratta di un’iniziativa nata negli Stati Uniti, dove il piatto è molto amato e diffuso, ma che ha presto conquistato anche l’Italia. Ma perché la carbonara è così amata in tutto il mondo? Semplicemente perché si tratta di un piatto semplice ma gustoso, che riesce a soddisfare i palati di tutti. La ricetta originale prevede solo pochi ingredienti: uova, pancetta o guanciale, pecorino romano e pepe nero. Tutto qui!

Ma attenzione: la vera carbonara non prevede l’uso della panna, come spesso accade nei ristoranti italiani e all’estero. Questo ingrediente infatti altera il sapore originale del piatto, rendendolo meno autentico. Quindi oggi non resta che preparare una buona carbonara seguendo la ricetta tradizionale e gustarsi questo piatto così semplice ma gustoso. E se avete voglia di fare un omaggio alla tradizione italiana, potete anche accompagnarlo con un buon bicchiere di vino rosso o bianco. Buon appetito!

Come si fa la vera carbonara?

Nel giorno del Carbonara Day 2023 non potevamo non parlare di come preparare la vera carbonara! Innanzitutto, partiamo dalla base degli ingredienti: spaghetti, guanciale, uova, pecorino romano e pepe nero. Sì, avete letto bene, niente panna o pancetta! La carbonara autentica si fa solo con questi ingredienti. Per quanto riguarda la preparazione, il primo passo è cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Nel frattempo, tagliate il guanciale a cubetti e fatelo rosolare in una padella finché non diventa croccante.

A parte, sbattete le uova con il pecorino romano grattugiato e un po’ di pepe nero. Quando gli spaghetti sono al dente, scolateli e aggiungeteli nella padella con il guanciale. Mescolate bene per far amalgamare i sapori. E adesso arriva la parte critica: aggiungete le uova sbattute alla padella con gli spaghetti. Lasciate cuocere a fuoco basso per qualche minuto, mescolando continuamente. L’obiettivo è ottenere una crema omogenea senza che le uova si rapprendano troppo.

Et voilà! La vostra carbonara è pronta per essere gustata al meglio. Ricordatevi di servirla subito e di spolverarla con un po’ di pepe nero fresco. Speriamo che questa mini-guida vi sia stata utile e che possiate gustare la vera carbonara in tutta la sua bontà! Buon Carbonara Day a tutti!

Dove si mangia la carbonara più buona a Roma?

Non volete cucinare voi? Niente paura. Nel giorno del Carbonara Day non c’è modo migliore di celebrare questa deliziosa pasta romana che andando alla ricerca della carbonara più buona della città. Ma dove si può trovare la carbonara perfetta a Roma? Innanzitutto, ci sono alcune cose da tenere a mente, che vi ricordiamo ancora una volta: la ricetta originale prevede solo guanciale, uova, pecorino romano e pepe nero. Niente panna o pancetta. La pasta deve essere cotta al dente e la salsa deve essere cremosa ma non troppo densa.

Detto questo, ci sono molti posti a Roma dove si può gustare una buona carbonara. Uno dei nostri preferiti è Da Enzo al 29, nel quartiere Trastevere. Qui la pasta viene fatta in casa e la carbonara è cremosa e ricca di guanciale croccante. Un altro posto da non perdere è Roscioli, nel cuore del centro storico di Roma. In questo ristorante gourmet si serve una versione moderna della carbonara con un’aggiunta di peperoni arrostiti che aggiunge un tocco di dolcezza alla salsa. Se cercate un’esperienza autentica, invece, dovete provare il ristorante Armando al Pantheon. Questo locale familiare serve una carbonara tradizionale come quella fatta in casa dalla nonna. Insomma, le opzioni sono molte e tutte deliziose. Quindi correte a cercare la vostra carbonara preferita e buon appetito!