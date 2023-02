Carnevale 2023 Roma con carri e sfilate sabato 18 e domenica 19 febbraio: ecco dove e a che ora

Il Carnevale è ormai alle porte e l’aria di festa permea la Capitale. Numerose infatti le sfilate carnevalesche previste a Roma nel prossimo fine settimana! Tali eventi comporteranno qualche modifica alla viabilità, in particolare verranno deviate oltre 20 linee di autobus e la polizia locale chiuderà diverse strade. Ma quali sono le sfilate in programma a Roma nel weekend?

Carnevale 2023 a Roma e provincia: sfilate in maschera ed eventi in programma, tutte le date

Le sfilate del Carnevale 2023 a Roma

Una delle maggiori sfilate carnevalesche è prevista per domani, sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 15 e fino alle 18. All’evento sono attese circa 1.500 persone, la partenza è in via di Santa Croce in Gerusalemme 55 e verranno percorse le seguenti strade: via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II, via Conte Verde e via di Santa Croce in Gerusalemme. Lungo l’itinerario indicato, per questioni legate alla pubblica sicurezza, saranno previsti divieti di sosta con rimozione forzata. Per l’evento le seguenti linee saranno limitate o deviate: 50, 105, 360, 590, 649 e le linee tramviarie 5 e 14.

La manifestazione ‘Carnevale e non solo’

Domenica in via di Tor Sapienza e in via Filippo de Pisis, dalle 14 alle 20 si terrà la manifestazione ‘Carnevale e non solo’. In questa circostanza, saranno deviate le linee 437 e 314. In particolare, la prima sarà interessata da deviazione nel percorso in direzione della stazione di Rebibbia, proseguendo poi per via de Chirico e via Collatina il normale percorso. La 314 invece, sarà deviata nelle due direzioni ma limitatamente nella fascia oraria che va dalle 14 e le 16.30. Per questa linea è inoltre prevista la soppressione di 8 fermate in via di Tor Sapienza e una in via Prenestina; per la 437 verranno soppresse due fermate in via di Tor Sapienza ed una in via de Pisis.

Carri e sfilate a Roma per il Carnevale 2023: ecco dove e quando

Il corteo carnevalesco a Selva Candida

Ancora, previsto per domenica un corteo carnevalesco a Selva Candida dalle 13.30 alle 18. Il corteo partirà da via Cogliate, percorrerà via Rezzato arrivando fino a piazza Sabbioneta. La linea 904 subirà delle variazioni, così come cambieranno- tra le ore 13 e le 19 – anche i percorsi delle linee 028 e 998. In particolare, la 028 non raggiungerà il capolinea di via San Basilide, limitando le corse a via della Riserva Grande. Invece, la 998 da largo Codogno proseguirà per via di Casal del Marmo, via Boccea, via di Selva Candida, via Casorezzo, via Gorgonzola.