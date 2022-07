Carta d’Identità elettronica, nuovi open day a Roma il 30 e 31 Luglio: ecco come prenotarsi

Roma. Pur essendo entrata in vigore da tempo ormai, c’è chi è ancora nostalgicamente legato alla vecchia carta, quella sgualcita, ingiallita e dal sapore romantico, necessaria per le principali operazioni di riconoscimento. Tuttavia, al di là del legame affettivo ed emotivo, la vecchia carta d’identità non ha nulla a che vedere con la galoppante digitalizzazione del Paese.

La Carta di Identità Elettronica ( CIE )

La Carta di Identità Elettronica (CIE), invece, è il documento d’identità dei cittadini italiani che consente l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate. Grazie all’uso sempre più diffuso dell’identità digitale, molte Pubbliche Amministrazioni hanno integrato il sistema di identificazione “Entra con CIE” all’interno dei loro servizi online consentendo agli utenti un accesso veloce e in sicurezza, e una navigazione sempre più spedita all’interno delle piattaforme ufficiali.

Per questo imminente fine settimana, sabato 30 e domenica 31 luglio, è in programma un nuovo Open Day CIE, con l’apertura straordinaria dei tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. Un’occasione per poter prenotare la propria carta d’identità elettronica divenuta sempre più importante per i cittadini di ultima generazione.

Leggi anche: Carta d’Identità elettronica, nuovi open day a Roma il 16 e 17 Luglio: ecco come prenotarsi

Le parole di Andrea Catarci sull’evento

”Anche nell’ultimo weekend di luglio gli ex PIT resteranno aperti per accogliere le richieste di carte d’identità elettroniche, grazie al grande impegno assicurato dal personale degli uffici anagrafici e dalle competenti strutture centrali e municipali di Roma Capitale.”

”Aderisce al prossimo Open Day anche il Comune di Mentana che nella giornata di sabato 30 luglio dalle 15 alle 19 apre gli sportelli anagrafici di via III Novembre anche ai romani e alle romane per richiedere la CIE su prenotazione.”

Un sentito ringraziamento va al Vice Sindaco della Città Metropolitana e a tutti i Comuni che in questi mesi stanno collaborando con il Campidoglio attraverso l’iniziativa “Turismo dei Servizi” – così si è espresso Andrea Catarci assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti.

Prenotazioni online

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) a partire dalle ore 9 di venerdì 29 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Nel Comune di Mentana le prenotazioni si effettuano ai seguenti numeri: 0690969403 – 0690969428 e 0690969429

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari di apertura ex PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 30 luglio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 31 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30