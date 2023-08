Cartello alle Poste provoca indignazione degli utenti, l’azienda: ‘Non andiamo in ferie’

Poste italiane in relazione alla notizia di un ufficio di Poste Italiane, situato a Roma, che avrebbe informato i propri clienti circa nuovi orari lavorativi a cavallo tra luglio e agosto, scatenando l’indignazione di più di un cittadino, è intervenuta per dare alcuni chiarimenti circa il servizio garantito alla sua utenza anche nel periodo estivo.

Poste Italiane: ‘Garantiamo la continuità operativa’

“Anche ad agosto – scrive Poste Italiane in una nota -, periodo storicamente caratterizzato da una sensibile riduzione dei flussi di clientela, in particolare nelle grandi città come Roma, Poste Italiane garantisce una sostanziale continuità operativa degli oltre 200 uffici postali della Capitale mantenendo l’offerta su livelli di servizio adeguati a sostenere la domanda su tutto il territorio. Anche per quanto riguarda la zona di Monteverde, l’ufficio principale di via Jenner resterà sempre aperto durante l’intero mese di agosto con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19,05 e il sabato fino alle ore 12.35 ad eccezione del periodo 7-18 dove continuerà comunque a essere disponibile con orario 8.20-13.35 e il sabato sempre fino alle 12.35. Per offrire, anche nel mese di agosto, la possibilità di recarsi presso gli sportelli durante la seconda parte della giornata a tutti i cittadini residenti nella zona di via Jenner, Poste Italiane ha mantenuto pressoché inalterato l’orario di apertura del vicino ufficio di Circonvallazione Gianicolense n.200″.

Aperture anche pomeridiane per rispondere alle richieste dell’utenza

Nel fornire delucidazioni l’azienda ha specificato ulteriormente: “Questa sede, infatti, distante circa 800mt dall’ufficio di via Jenner, sarà disponibile tutti i giorni di agosto con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). L’apertura con orario estivo fino alle ore 13.35 interesserà l’ufficio di via Gianicolense solo cinque giorni nella settimana del 21 agosto, giornata in cui però l’ufficio postale di via Jenner tornerà a pieno orario fino alle 19.05.

Pertanto, come avviene oramai da diversi anni, Poste Italiane effettua una rimodulazione degli orari estivi anche e soprattutto in considerazione dei cambiamenti delle abitudini dei cittadini, mantenendo i livelli di qualità dell’offerta e la capillare presenza sul territorio che la clientela si aspetta da una grande azienda di servizi”.

Sono anche altri i servizi che l’azienda garantisce ai suoi clienti

Sono anche altri i servizi che Poste italiane garantisce alla sua clientela anche durante il periodo estivo. “Si ricorda, inoltre, che – specifica – a Roma città sono disponibili 287 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, che molto spesso sono utilizzati in modo complementare o alternativo agli uffici postali tradizionali. Oltre al prelievo automatico di denaro contante, infatti, i Postamat sono abilitati a offrire numerose altre operazioni postali come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, le interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Servizi disponibili anche online

La maggior parte dei servizi di Poste Italiane erogati a sportello, tra l’altro, sono disponibili anche online sia sul sito ufficiale di Poste sia sulle diverse app. Questi canali digitali sono oramai frequentati in modo molto diffuso e sono molto utili in special modo nei periodi estivi quando spesso si lasciano le città per andare nei luoghi di vacanza e non si vuole, o non si può, rinunciare a spedire o ricevere un pacco, a inviare una raccomandata, a effettuare un bonifico o, purtroppo, a pagare una bolletta”.