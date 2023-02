Casamonica spaccia cocaina in casa insieme al figlio minorenne: condannato

È stato beccato a Tor de’ Cenci a Roma a vendere droga insieme al figlio 17enne ed è stato arrestato e condannato. Il 54enne Antonio Casamonica, già noto alle forze dell’ordine, è dovuto comparire davanti al giudice per rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La magistratura si è pronunciata con una sentenza di condanna a un anno e 7 mesi di reclusione.

La compravendita di droga in casa

La compravendita dello stupefacente avveniva in casa. È proprio l’andirivieni in casa dei Casamonica ad aver attirato l’attenzione degli investigatori. Un appostamento da parte dei Carabinieri è stato sufficiente a verificare che in quell’abitazione di via Iorizzo si vendeva cocaina. La constatazione ha fatto scattare la perquisizione domiciliare.

Nel corso dell’ispezione gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto ben 80 dosi di cocaina oltre ad alcuni quantitativi di hashish. Come se non bastasse è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, utile a preparare le dosi e finanche due agende nelle quali erano segnate le vendite della droga.

Il blitz dei Carabinieri, l’arresto e il processo per spaccio

Avevano messo su nella loro casa una fiorente attività di spaccio, almeno fino a quando non sono scattati i controlli dei militari che hanno proceduto all’arresto del 54enne. La posizione del 17enne, figlio di Antonio Casamonica, ritenuto coinvolto nell’attività di spaccio è al vaglio della magistratura minorile.

Un altro duro colpo alla più famosa famiglia dei Casamonica che arrivano all’indomani delle condanne di altri cinque membri del clan per lesioni e violenza privata aggravata dal metodo mafioso, in quanto avevano preteso che a pagare le spese legali per l’aggressione a una disabile fosse un estraneo che frequentava casa per comprare la droga. Si tratta di fatti per i quali è arrivata una sentenza complessiva di 37 anni a carico di mamma, cognato e tre figli.