Centri commerciali e supermercati aperti oggi a Roma? Orari aperture 29 giugno 2023

Oggi Roma si ferma (o quasi) per festeggiare i Santi Pietro e Paolo, patroni della città, con tante iniziative in programma. Ma oltre agli eventi e chiaramente agli appuntamenti religiosi (qui tutte le informazioni) molte attività commerciali, tra cui alcuni negozi e gli uffici, potrebbero restare chiuse. Già, ma quali? Vediamo dunque tutte le informazioni in merito per quanto riguarda centri commerciali e supermercati.

Negozi aperti a Roma oggi giovedì 29 giugno 2023 festa di San Pietro e Paolo: orari, elenco completo

I due Santi vengono festeggiati insieme perché la loro esecuzione, secondo la leggenda, avvenne nello stesso giorno. Risale invece al 2012 la decisione di Benedetto XVI di dichiararli i principali patroni della Chiesa di Roma rimarcando la festività del 29 giugno, quando cioè la città eterna si ferma in occasione di questa ricorrenza. Come per le altre date “in rosso” sul calendario molti ne approfitteranno per trascorrere la giornata di festa in compagnia di amici e familiari oppure scegliendo una passeggiata nei centri commerciali, sfruttando, parlando della Capitale, l’ampia offerta di Roma e provincia (dove non sarà Festa s’intende) che fornisce molteplici alternative.

Porta di Roma aperto il 29 giugno 2023

Ad ogni modo ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto. Il centro di Porta di Roma, così come avvenuto lo scorso 2 giugno, resterà aperto anche in occasione della prossima Festa di San Pietro e Paolo giovedì 29 giugno.

I Granai, centro aperto per San Pietro e Paolo

Per quanto riguarda il centro commerciale I Granai anche questa struttura resterà aperta al pubblico. Questi gli orari: i negozi chiuderanno alle ore 20.00 mentre Panorama resterà aperto fino alle ore 21.00 (dalle 8.00 della mattina). Per quanto riguarda l’apertura delle attività commerciali l’orario sarà per le 10.00.

Dima Shopping Center Bufalotta

Passiamo al centro commerciale alla Bufalotta, situato nell’omonima via al civico 548. Per il 29 giugno 2023 al momento non abbiamo notizie ufficiali in merito. Vi invitiamo pertanto a contattare direttamente la struttura. Ad ogni modo, mancando in questo caso un avviso di chiusura straordinario, possiamo ipotizzare che la struttura sarà aperta. Questi gli orari: 7.30-22 (centro), 9.30-22.00 (negozi), Carrefour 7.30-22.00.

Orari Castel Romano Desginer Outlet, centro commerciale aperto il 29 giugno 2023

Passiamo a Castel Romano, l’Outlet situato sulla Pontina tra Pomezia e Roma. Il centro rimarrà aperto giovedì 29 giugno e osserverà l’orario 10.00-20.00. Dunque nessuna variazione rispetto ai normali giorni di apertura al pubblico così come stato anche per il 25 aprile scorso e poi per il 2 giugno.

La Romanina

Negozi che dovrebbero restare aperti anche alla Romanina venerdì 29 giugno, così come accaduto per lo scorso 25 aprile (e poi per la Festa della Repubblica) quando la struttura non aveva chiuso nonostante il giorno di festa. Gli orari dovrebbero pertanto essere quelli consueti, dalle 9.30 alle 20.00, food fino alle 23.00, Carrefour 8.30-21.00.

Roma Est

Per quanto riguarda il centro commerciale Roma est non siamo riusciti a reperire informazioni ufficiali in merito. Vi invitiamo pertanto a consultare direttamente la struttura. In ogni caso vale il discorso fatto per i precedenti centri commerciali, ovvero che al momento non è stata data comunicazione di chiusure straordinarie. Gli orari tura dovrebbero essere pertanto i consueti (10-21).

Cinecittà 2 aperto il 29 giugno 2023

Aperto anche il centro Cinecittàdue. Orari: 10-20 centro commerciale/Galleria, ipermercato Carrefour 7-21, Bar e ristorazione 8-20, Sushi fino alle ore 23.00.

Orari Maximo Santi Pietro e Paolo, negozi aperti o chiusi il 29 giugno 2023?

Il centro commerciale Maximo resterà aperto con il consueto orario: galleria 10-21, bar 9-21, ristorazione 10-23. Da tenere presente che il supermercato PAM giovedì 29 giugno resterà aperto dalle 8-00 alle 22-00. Il Joy Village sarà aperto invece dalle 10-00 alle 3-00. Primark aperto fino alle 22.00.