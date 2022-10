Chi è Alessia Piperno, la 30enne di Roma arrestata in Iran. L’appello del papà: “Aiutateci”

Si chiama Alessia Piperno, la 30enne italiana e di Roma arrestata in Iran nelle scorse ore. La ragazza, che cura anche un blog di viaggi sul suo account Instagram, è stata fermata dalle autorità locali. Il papà, che ha rivelato di essersi già mosso con la Farnesina, ha lanciato un disperato appello su Facebook affinché venga liberata. Il tutto avviene peraltro quando in tutto il mondo si diffondono le iniziative di protesta a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne del cui decesso è accusata la cosiddetta ‘polizia morale’ che l’aveva fermata in quanto non indossava il velo. E proprio nel weekend a Roma si è svolta una manifestazione di protesta promossa dagli studenti iraniani.

Chi è Alessia Piperno e perché è stata arrestata in Iran

Nel lungo post pubblicato in queste ore su Facebook dal papà Alberto apprendiamo alcuni particolari sull’accaduto. “Mia figlia è una viaggiatrice solitaria” – si legge – “gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli”. Dal giorno del suo 30esimo compleanno però, lo scorso 30 settembre, le comunicazioni cessano fino alla chiamata ricevuta dopo ben 4 giorni di silenzio, ovvero poche ore fa. “Stamattina è arrivata una chiamata: era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione a Teheran”. Nel racconto emerge che la ragazza sarebbe stata arrestata proprio mentre stava per festeggiare il suo compleanno. “Piangeva, era disperata e chiedeva aiuto”, racconta il papà. “Ci siamo mossi con la Farnesina, abbiamo chiamato l’ambasciata italiana, ma ancora non sappiamo niente neanche il motivo della reclusione”.

Qui il post integrale: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5783579641681857&set=a.819189731454231

Il suo ultimo post su Instagram

Alessia Piperno ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram del resto proprio 4 giorni fa. “Tra pochi giorni inizierà il mio settimo anno in viaggio. Eppure quando mi guardo indietro, mi sembra ieri quando caricai il mio primo zaino sulle spalle, per raggiungere la terra dei miei sogni, l’Australia. Al tempo avevo appena compiuto 24 anni, mentre oggi ne compio 30”. Poi però qualcosa è successo e la ragazza è finita in prigione. La speranza di tutti è allora quella che possa essere liberata e che soprattutto si faccia chiarezza sulla vicenda.

