Chi ha vinto la maratona di Roma 2024? Classifica finale | Segui la diretta

E’ partita alle 8.30 di oggi, domenica 17 marzo 2024, la 29esima edizione della Acea Run Rome, ovvero la maratona di Roma. Arrivo previsto ai Fori Imperiali: segui la diretta in tempo reale e scopri chi ha vinto.

Atleti ai nastri di partenza, via ufficiale alla maratona di Roma. Un percorso che si snoda lungo 42 chilometri circa nel cuore della Capitale. I protagonisti di questa edizione si daranno battaglia nella cornice suggestiva della Città Eterna attraversando gran parte dei luoghi simbolo capitolini, da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna, passando per Castel Sant’Angelo, solo per fare qualche esempio. Ricordiamo che, oltre alla gara principale, sono in programma la staffetta (partenza alle ore 9.00) e la Fun Run (9.10). Scopriamo in tempo reale tutti i vincitori e la classifica finale (foto in alto: pagina ufficiale Run Rome The Marathon).

Maratona Roma 2024: percorso ufficiale

Vediamo intanto il percorso ufficiale di questa edizione della maratona di Roma. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, come spiegato in questo nostro articolo, sono state disposte chiusure e deviazioni anche per il trasporto pubblico.

Atleti provenienti da tutto il mondo transiteranno nelle prossime ore nei rioni Monti e Celio, e quindi nei quartieri Garbatella, Ostiense, Portuense, Testaccio, Sant’Angelo, Regola, Parione e Prati. E ancora: il lungo fiume di atleti passerà per il quartiere della Vittoria, Flaminio e Parioli, fino al rientro nel centro storico dove è previsto il traguardo ai Fori Imperiali.

E’ possibile seguire l’evento online monitorando il live tracking della gara in corso. Attesa per capire dove potranno arrivare gli atleti italiani iscritti alla competizione, sia per quanto riguarda la categoria maschile che femminile.

Classifica finale maratona Roma 2024: vince Asbel Rutto

Non appena disponibili i risultati finali, in questa sezione sarà inserita la classifica finale dell’Acea Run Roma 2024. Intanto si registra il record di iscritti di questa edizione: sarebbero più di 19mila. Il vincitore di questa edizione è Asbel Rutto. L’atleta (Kenya) ha segnato un nuovo record completando il percorso in 2:06:24, stabilendo così il primato per la maratona di Roma. Per il suo paese d’origine si tratta peraltro di un successo indiscusso nella corsa romana considerando che ben 9 atleti nelle prime 10 posizioni sono kenioti.

La classifica finale: la top 5

Asbel Rutto (Kenya) KIPSANG Brian (Kenya) KIPSANG Brian (Kenya) NARRY Reuben (Kenya) CHELUKO Isaac (Kenya)

Gli italiani in gara

Il primo italiano classificato è Edgardo Confessa, dell’ASD Team Km Sport arrivato 16eismo con un ritardo di 19 minuti rispetto al vincitore. Quindi Fabrizio Meoli, 21esimo, e, nell’ordine, Ettore Scardecchia, Simone Giusto, Matteo Di Conza, e Andrea Aragno, che hanno occupato le posizioni dalla 24esima alle 27esima.

Maratona di Roma: la classifica femminile, vince Lagat Ivyne

Per quanto riguarda la categoria femminile a trionfare è stata Lagat Ivyne, anche lei del Kenya (13esima a giungere al traguardo). Seconda, sempre del Kenya, Simiyu Lydia. Per quanto riguarda le atlete italiane in gara la prima giunta al traguardo (103esima, ndr) è Denise Tappatà che ottiene il decimo posto guardando alla categoria femminile. Dietro di lei Paola Salvatori, 11esima e 152esima a tagliare la linea finale della corsa.