Choc a Casal Palocco: anziano lascia la porta aperta, in due lo legano e gli “svuotano” casa

Disavventura e tanta paura per un anziano di Casal Palocco, vittima nella serata di ieri di una rapina e furto in casa. L’uomo, che soffre di alcuni disturbi di salute, aveva lasciato la porta di casa aperta e due malviventi ne hanno approfittato per derubarlo. Dopo averlo immobilizzato, in pochi minuti, hanno fatto man bassa di tutto ciò che hanno trovato in casa riuscendo poi a dileguarsi. A dare l’allarme è stata poi la figlia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

Rapina e sequestro di persona a Casal Palocco ieri 18 maggio 2023

Le indagini per risalire agli autori proseguono. La vittima è stata ascoltata in merito all’accaduto ma, proprio in virtù dei problemi di salute di cui soffre, non è semplice ricostruire con esattezza e con dovizia di particolari ciò che effettivamente è accaduto. In corso, a questo proposito, anche la quantificazione del bottino per capire cosa i criminali abbiano trafugato dall’abitazione dopo averlo legato. La coppia di banditi, una volta fatto razzia di quanto era presente in casa, si sono allontanati rapidamente. Ulteriori accertamenti sono pertanto in corso.

