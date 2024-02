Choc a Trigoria, uomo muore avvolto dalle fiamme

Choc ieri sera in via Alvaro del Portillo a Trigoria. Alcuni passanti hanno visto un uomo avvolto dalle fiamme e hanno dato l’allarme.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori hanno trovato solo un corpo carbonizzato, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le indagini hanno accertato che si trattava di un anziano e dei suoi effetti personali era rimasto poco. Nessun documento che consentisse di identificare la vittima, solo un cappello e un bastone.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia

Le attività investigative sono ancora in corso, svolte dai Carabinieri della compagnia di Pomezia che stanno cercando di dare un nome a quell’uomo, ma anche ricostruire l’accaduto. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, se sia stato proprio l’anziano a darsi fuoco o se dietro ci sia altro. Anche se dai primi accertamenti sulla salma non sembra che sul corpo ci fossero segni di violenza. I militari hanno anche ascoltato i testimoni per cercare dettagli utili a trovare risposte che al momento non ci sono.

Il rogo a pochi metri dal Campus Biomedico

Una delle tante domande ai quali gli inquirenti stanno cercando di dare risposta in queste ore è l’eventuale collegamento tra questa morte e il Campus Biomedico situato poco distante dal luogo in cui è stato appiccato il rogo. Al momento gli uomini dell’Arma che indagano sull’accaduto possono solo formulare ipotesi in attesa che venga svolto esame autoptico grazie al quale forse sarà possibile avere altre risposte in merito a una tragedia che si è consumata sotto gli occhi di diversi passanti.