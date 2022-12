Cinema a 3 euro nel Lazio: quando, dove e quali sono i film in programma

Guardare un film al cinema a soli 3 euro? Si può! In questo dicembre il sogno di molti cinefili diventa realtà grazie all’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e denominata “Lazio Terra di Cinema Days”. Nata per sostenere i cinema della regione, in sofferenza a causa dei rincari energetici, l’iniziativa sta per prendere il via e gli appassionati non potranno rinunciarvi. Vediamo ora insieme quali sono le sale aderenti all’iniziativa.

Bonus Cinema: sarà accessibile solo tramite Spid

Come funziona il Cinema Days e quando inizia

Il Cinema Days rappresenta senz’altro uno degli eventi più attesi per gli appassionati di cinema che per pochi giorni all’anno potranno godere di un’imperdibile offerta sul biglietto che costerà solamente 3 euro! Quest’anno sono tre gli appuntamenti che tutti i cinefili dovranno segnare in agenda: domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 dicembre. Va detto che l’iniziativa non interessa solamente le sale della Capitale, molti sono infatti i cinema aderenti anche in provincia, da Rieti a Frosinone. Per quel che riguarda il funzionamento per ogni biglietto di ingresso venduto a soli 3 euro dall’11 al 13 dicembre, la società Lazio Crea spa erogherà un contributo di 2.50 euro come parziale rimborso del minore introito percepito dall’esercente dell’attività. Per quel che invece riguarda propriamente i clienti, è necessario sapere che è sufficiente recarsi, nei giorni indicati, presso un cinema di quelli aderenti all’iniziativa e usufruire della promozione.

Quali film guardare

Si sa, la programmazione varia da cinema a cinema e molto dipende anche dagli orari nei quali vengono trasmessi i film. Ad esempio una data pellicola potrebbe essere disponibile in un dato orario presso un cinema quando in un altro deve ancora uscire. Dunque, per evitare inconvenienti e sfruttare al meglio la promozione in atto, è sempre necessario guardare prima la programmazione attiva nelle sale. Al netto degli imprevisti, gli utenti nella sale a partire dal prossimo 11 dicembre e fino al 13, potranno trovare film come il thriller L’uomo sulla strada oppure l’ultimo film di Guadagnino: Bones and all.