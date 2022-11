Quali sono i cinepanettoni 2022 e quando escono al cinema o su Netflix? Date

Il periodo più magico e suggestivo dell’anno e cioè il Natale sta per arrivare! Natale vuol dire anche tranquillità, relax e quale modo migliore per staccare la spina se non guardando un film con una bella tazza di thè fumante? Oppure, perché non andare al cinema per guardare l’ultima uscita natalizia insieme ai propri amici? In questo articolo abbiamo raccolto per voi i film in uscita, al cinema e in streaming, durante questo periodo dell’anno così magico e speciale.

Natale a tutti i costi, il film con Christian De Sica su Netflix: quando esce, cast e trailer

Natale 2022, i cinepanettoni in uscita

All’inizio del mese, la stagione è stata aperta da Lindsay Lohan con Falling For Christmas che è andato in onda su Netflix. Tuttavia, adesso i film in uscita, in streaming e al cinema, sono davvero numerosi e c’è solo l’imbarazzo della scelta! Solo per fare alcuni esempi, segnaliamo tra gli altri: The Christmas Show che vede la presenza di Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi ed Ornella Muti o ancora, Improvvisamente Natale con Diego Abatantuono, Violante Placido, Anna Galiena e Gloria Guida.

The Christmas Show

The Christmas Show è una commedia divertente che gioca sul confine tra reality e vita quotidiana. In particolare, le vicende della famiglia Rovati, che è alle prese con la partecipazione ad un reality, si intrecciano con l’arrivo di un misterioso vicino di casa interpretato da Raoul Bova e che riporterà una certa inquietudine in Sofia, ovvero Serena Autieri.

Spirited — Magia di Natale

In arrivo su Disney+ dal 18 novembre questo film risolleva lo spirito degli utenti, proiettandolo in un’atmosfera magica e scanzonata. Spitited è una commedia di Natale che ribalta il tradizionale Canto di Natale dickensiano presentandolo dall’inedito punto di vista degli spiriti.

Strange Word — Un mondo misterioso

Dal 23 novembre nelle sale, il nuovo film di Walt Disney Animation Studios racconta le gesta di una leggendaria famiglia di esploratori. Come spiegato dal regista Don Hall, il mondo descritto dal film è in realtà un’allegoria del pianeta Terra. Con esso, Hall ha voluto rendere omaggio a film come King Kong e Jules Verne.

Natale con te

Veniamo adesso a Natale con te, in streaming su Netflix. Il film racconta la storia della popstar Angelina che per via di un bornout lavorativo è a corto di idee per la scrittura di un brano natalizio. L’ispirazione le viene proprio quando decide di esaudire il desiderio di una propria fan, ovvero quello di conoscerla personalmente. Angelina riesce così a comporre il pezzo e a trovare anche l’amore.