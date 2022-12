Concorso Asl Roma 2, si cercano infermieri: bando, posti, requisiti e come fare domanda

Nuovo anno e…nuovi posti di lavoro. Sì perché la Asl Roma 2 sta cercando degli infermieri, ben 271 da dividere in vari posti. E ora chi ambisce a questo ‘ruolo’ può iniziare a ‘studiare’, a prepararsi ancora meglio perché le opportunità non mancano, bisogna solo provarci. E magari riuscirci. Nelle prossime settimane in Gazzetta ufficiale dovrebbe uscire il bando, che però è stato già pubblicato, quasi in anteprima, sul bollettino della Regione Lazio del 15 dicembre scorso.

Concorso per diventare insegnante di religione: bando nel 2023, requisiti e come fare domanda

Maxi concorso Asl Roma 2 (e non solo): ecco i posti

Ben 271 gli infermieri da ‘reclutare’ per la Asl Roma 2, ma ecco tutte le nuove assunzioni che partiranno, quasi sicuramente, nel 2023. Il numero esatto dei posti da occupare e il luogo:

30 nuove assunzioni al PUI

15 nuove assunzioni al PTV

15 nuove assunzioni all’IFO

10 nuove assunzioni presso la Asl Roma 6

25 assunzioni presso la Asl Roma 5

25 nuove assunzioni presso la Asl Roma 4

25 nuove assunzioni presso la Asl Roma 3

15 nuove assunzioni presso la Asl Roma 2

20 assunzioni presso la Asl Roma 1

21 assunzioni presso la Asl di Latina

22 assunzioni presso la Asl di Rieti

19 assunzioni presso la Asl di Frosinone

30 nuove assunzioni al San Camillo.

Quali sono i requisiti

Tra i requisiti per candidarsi e partecipare al bando di concorso:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea

idoneità fisica al lavoro

iscrizione all’albo professionale degli infermieri

diploma universitario di infermiere, laurea infermieristica o titoli equipollenti.

LEGGI QUI LE INFO

Come fare la domanda

La domanda si potrà presentare, quasi sicuramente, in modo telematico, direttamente dal sito della Asl Roma 2. Il concorso, probabilmente, si articolerà in due fasi: una prova scritta e una orale (che verterà anche sulla conoscenza di una lingua straniera). Poi alla fine verrà stilata una graduatoria e assegnati i vari posti.

Concorso notaio 2022, bando per 400 posti: requisiti e come candidarsi