Controlli ad alto impatto della Polizia a San Basilio

Servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato in zona San Basilio: oltre 180 persone identificate e un esercizio commerciale sottoposto ad ispezione amministrativa. Elevate sanzioni per oltre 3.000 euro. Controlli nelle stazioni della metropolitana.

Si è svolto nella mattinata di ieri a San Basilio un servizio ad “Alto Impatto” che ha visto impegnati gli agenti del competente Distretto di PS in collaborazione con gli uomini del Reparto Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Ingente il dispiegamento di risorse, tra agenti e mezzi operativi.

Nel corso del servizio, come spiega la Questura in una nota, i poliziotti hanno effettuato controlli presso la Stazione Metropolitana della linea B alla fermata “Ponte Mammolo” e nel quartiere “Casal de’ Pazzi”. Il bilancio è di 187 persone identificate, e 14 veicoli attenzionati. Nel corso delle operazioni tre persone straniere, sprovviste di documenti di identità, sono state accompagnate presso l’Ufficio immigrazione per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio nazionale.

I controlli straordinari della Polizia a San Basilio

Non solo. Gli investigatori, da quanto si apprende, hanno sanzionato inoltre amministrativamente tre persone per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”. E’ stato rimosso e, successivamente sottoposto a sequestro, un veicolo in stato di abbandono nelle vicinanze di una scuola dell’infanzia in via Tino Buazzelli in quanto sprovvisto della prescritta copertura assicurativa e, per tal motivo, il proprietario è stato sanzionato per un importo di 866 euro.

A chiudere, durante i controlli, gli agenti hanno eseguito infine un’ispezione amministrativa in un bar sito in via Palmiro Togliatti a seguito della quale hanno sanzionato il titolare per un totale di 2.308 euro poiché non ha esposto il titolo abilitativo ad esercitare l’attività, ha omesso la registrazione delle operazioni di autocontrollo ed ha utilizzato contenitori per i rifiuti alimentari non richiudibili.