Controlli anti degrado alla stazione Roma Trastevere: vasto dispiegamento di forze dell’ordine (FOTO E VIDEO)

Blitz interforze alla Stazione Roma Trastevere con verifiche e controlli sia nell’area interna allo scalo che in quella esterna. L’operazione, svolta su impulso del Questore di Roma e visto quanto determinato in seno all’Osservatorio territoriale per la sicurezza del XII Municipio, sotto l’egida della Prefettura, ha visto coinvolti il personale dei Distretti di P.S. San Paolo e Monteverde. Oltre 300 le persone controllate oltre alle verifiche negli esercizi commerciali.

Le vie attenzionate dalle forze dell’ordine a Roma Trastevere

Il blitz peraltro segue quello cd. ad “Alto Impatto” effettuato presso il campo nomadi di via Candoni, in zona Magliana martedì scorso durante il quale erano state controllati 754 residenti e 85 veicoli.

Ad ogni modo, tornando all’operazione a Trastevere, l’area interessata dai controlli, eseguiti ieri pomeriggio, è stata ampia ed ha coinvolto: piazzale Flavio Biondo, Viale Trastevere, Via Volpato, Via Orti di Cesare, Via Ettore Rolli, Via Cesare Pascarella, via Portuense e zone limitrofe, nonché nei giardini Gattinoni.

L’operazione

L’obiettivo è stato quello di contrastare le situazioni di degrado dell’area limitrofa alla stazione ferroviaria di Trastevere, a seguito di esposti dei residenti, dall’analisi della mappe di calore dei reati e, da ultimo, a seguito del grave episodio del 1° agosto scorso, dove una donna era finita accoltellata in strada.

Leggi anche: Roma Trastevere. Quattro arresti in stazione: tre donne e un ricercato internazionale

Il servizio, oltre agli agenti dei sopra citati distretti, ha visto la partecipazione anche del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto, dell’U.P.G.S.P., ivi comprese le unità cinofile, e la collaborazione degli agenti del XII° Gruppo Monteverde e dell’XI° Gruppo Marconi della Polizia Roma Capitale. Prezioso anche il contributo dato dalle aziende R.F.I., A.M.A. e dal presidio della Croce Rossa Italiana.

I risultati dei controlli interforze a Roma Trastevere

Grazie a questa sinergia è stato possibile il recupero di vaste aree di verde incolto prospicenti alla linea ferroviaria, con la messa in sicurezza dell’intera zona a ridosso della massicciata dopo la banchina passeggeri, con la rimozione di numerose masserizie, siringhe e giacigli di fortuna, utilizzati per bivaccare durante la notte tra i cespugli e la vegetazione incolta.

Inoltre sono state circa 340 le persone controllate nell’arco del pomeriggio, una delle quali, priva di documento di identità, è risultata essere ricercata dalla Procura di Bolzano per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere; 7 gli esercizi pubblici sottoposti a verifica, tra cui 2 “compro oro” e 5 minimarket, con 2 contestazioni per violazioni amministrative.