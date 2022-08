Roma, donna accoltellata in strada: è in fin di vita

Prima forse una lite in strada, poi quella discussione culminata nella violenza. E una donna italiana di 47 anni accoltellata da una persona, che poi è fuggita lasciandola lì, in una pozza di sangue.

Il racconto del testimone

Non è ancora chiara la dinamica, ma pare che un testimone abbia assistito alla terribile scena avvenuta oggi, intorno alle 15, in via degli Orti di Cesare, a Trastevere. Ora resta da capire cosa sia successo, se la donna sia stata accoltellata lì, dove è stata trovata, o se stava fuggendo, insanguinata, per chiedere aiuto. Prima di cadere in strada, in una pozza di sangue.

Come sta la vittima

La donna, un’italiana classe 1975, è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, in ospedale. I medici stanno tentando il possibile per salvarle la vita, ma le sue condizioni restano critiche: è gravissima.

Le indagini

Intanto, gli agenti di Polizia della Squadra Mobile stanno indagando e stanno cercando di fare chiarezza. L’aggressore è scappato e ora i poliziotti sono sulle sue tracce.