Corse clandestine a Tor Bella Monaca: stanziati i fondi per allestire i dossi

Le corse clandestine di auto di grossa cilindrata stanno facendo tremare Tor Bella Monaca e hanno indotto le mamme, definite a ragione ‘mamme coraggio’, a sedere in strada per bloccare il fenomeno. Quelle stesse donne che i clan hanno pensato bene di avvertire affinché si togliessero di mezzo…

Lo stanziamento di fondi per posizionare i dossi

Un braccio di ferro che continua con le istituzioni ora. Quelle stesse che hanno annunciato lo stanziamento di fondi per il posizionamento di dossi utili a interrompere il susseguirsi di corse d’auto nel quartiere. Gare che mettono in pericolo l’incolumità dei piloti e dei residenti.

Il Comune di Roma, nel tempo, ha raccolto tante segnalazioni circa il ripetersi di questi episodi e s’è attivato per ottenere un finanziamento da destinare a mettere fine al ripetersi di questi eventi, per mezzo del posizionamento di dossi.

Il presidente del Municipio sottolinea la lotta per la legalità e contro le corse

Un’istanza ribadita, in più occasioni, anche dal presidente del VI Municipio, Nicola Franco, il quale, anche oggi, nel corso del Memorial sulla Strage di Capaci nel voler sottolineare l’importanza che ricopre la lotta all’illegalità ha ribadito: “La nostra ossessione per la legalità deve essere l’incubo per i 14 clan mafiosi presenti sul nostro territorio. Proprio di questi giorni l’iniziativa di fermare le corse clandestine attraverso l’uso di attraversamenti pedonali rialzati per bloccare le automobili lanciate a folle velocità tra via Santa Rita da Cascia e via Quaglia e lungo via dell’Archeologia”.

In attesa dell”ok’ del dipartimento mobilità

Dopo lo stanziamento di fondi, non resta che affidarsi alla burocrazia, perché sia celere, perché dia presto concretezza al progetto, la parola, al momento, spetta al dipartimento mobilità di Roma Capitale per poter procedere al posizionamento dei dossi che dovrebbero far concludere un brutto capitolo per Tor Bella Monaca: le corse di auto.