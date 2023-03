Corteo a Roma per la Giornata Internazionale della Donna oggi: a che ora, dove e strade chiuse

La giornata internazionale della Festa della Donna, oggi mercoledì 8 marzo è segnata da una serie di scioperi, tra i quali quello di 24 ore indetto da Cub Trasporti che ha preso il via stamattina alle 8 e 30 e andrà avanti fino alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio. Ma si tratta anche di una giornata che sarà caratterizzata anche da un corteo che parte da piazzale Ostiense per raggiungere Berbardino da Feltre, attraversando piazza Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere. Una manifestazione molto sentita alla quale si prevede una nutrita partecipazione.

Quali sono le variazioni nella viabilità per consentire il corteo

E proprio per consentire il regolare svolgimento della manifestazione è previsto dalle 12 il divieto di sosta: via del Campo Boario altezza piazzale Ostiense; viale di Trastevere, tra via Emilio Morosini/via G. Induno; largo Bernardino da Feltre; largo Bernardino da Feltre, tutto. Deviazioni o stop per le linee 3NAV, 8 (uscita rientrata), H, 23, 30, 44, 75, 77, 83 , 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 78.

Chi ha indetto la manifestazione e perché

La manifestazione è stata indetta dall’associazione “Non una di meno”, organismo nato a Roma dal confronto tra diverse realtà femminili e femministe che, in occasione della Giornata delle donne ha dimostrato di condividere anche le ragioni che sono alla base degli scioperi annunciati che coinvolgono le realtà scolastiche e i trasporti. Tra le varie motivazioni che sono, infatti, alla base delle proteste c’è: la lotta alla parità di genere e soprattutto la lotta alla violenza sulle donne. Obiettivi che non possono non essere condivisi da una realtà che ha tra gli obiettivi proprio quello della tutela della donna come l’associazione ‘Non una di meno’. Per non dimenticare i femminicidi e le aggressioni di cui sono vittime le donne, intendendo sia forme di violenza fisica, ma anche psicologica ed economica, saranno 37 le piazze italiane interessate da manifestazioni.