Cosa fare a Roma il 1 gennaio 2023? Tutti gli eventi in programma

Cosa fare a Roma il primo gennaio? Una domanda semplice la cui risposta però, spesso e volentieri, appare alquanto incerta e confusa. Sta di fatto che se siete in città sono davvero numerose le possibilità che la Capitale mette a disposizione, così da trascorrere la giornata di festa all’insegna del relax e del divertimento. Ce n’è davvero per tutti i gusti: musei, mostre, spettacoli e chi più ne ha più ne metta! Cerchiamo adesso di fare chiarezza e vediamo quali eventi (ma non solo) animeranno la Capitale domenica primo gennaio.

Gli eventi a Roma domenica primo gennaio

Tra gli eventi organizzati nella Capitale domenica primo gennaio segnaliamo il ritorno di Rome Parade 2023. Ecco il tragitto della sfilata musicale ininterrotta alla quale prenderanno parte quasi 1500 partecipanti: Piazza del Popolo, via del Corso, via dei Condotti, Piazza di Spagna, Via del Babuino e gran finale a Piazza del Popolo. In particolare, alle 15:30 del 1° gennaio 2023, in corrispondenza temporale con la sua gemella, la storica London New Year Parade inglese, si apriranno le marce dei giovanissimi musicisti provenienti da alcune significative high school americane, in dialogo con una serie di gruppi folklorici e artisti di strada italiani, tutti affiancati dalle coreografie di gruppi di majorette nazionali e internazionali. Destination Events, organizzatore leader del settore, è lieto di offrire alla città di Roma questo spettacolo di puro divertimento che darà la possibilità, al grande pubblico romano e ai turisti di passaggio per le festività natalizie, di godere dell’intero show anche attraverso due maxi schermi.

Le iniziative di Capodarte e i musei

Sempre domenica primo gennaio prenderanno il via le iniziative gratuite di Capodarte che comprendono concerti, spettacoli e attività per grandi e piccini che si terranno in luoghi quali ad esempio teatri, cinema, biblioteche straordinariamente aperte per l’occasione. Ma non solo. Torna anche l’appuntamento con le domeniche al museo. L’iniziativa è promossa dal ministero della Cultura e permette, ogni prima domenica del mese, di entrare gratuitamente nei musei e nei parchi archeologici statali. Non fa eccezione domenica primo gennaio. Aperti gratis, secondo il loro consueto orario e per tutta la giornata, i musei di Roma Capitale e le principali aree archeologiche.