Cosa fare a Capodanno? Tutte le idee, dai concerti in piazza agli spettacoli per il 31 dicembre

Il 2022 è quasi finito, la fatidica data sta arrivando e la domanda più gettonata dell’ultimo mese è “Cosa fai a Capodanno?“. Se ancora non sapete cosa rispondere, ecco per voi una lista di tutte le idee, dai concerti in piazza agli spettacoli del 31 dicembre. Se siete organizzatori last-minute, potete ancora decidere cosa fare per aspettare l’arrivo del nuovo anno facendo qualcosa di speciale in compagnia delle persone che amate. Ecco alcune idee.

Idee e consigli per il Capodanno 2023

Non è mai semplice decidere cosa fare a Capodanno, soprattutto perché ci sono tantissime opportunità fra concerti, mercatini e spettacoli. Per questo potrete ridurvi all’ultimo momento per decidere cosa fare e dove andare. Quest’anno ci abbiamo pensato noi! Ecco alcune idee.

Capodanno romantico

Dopo la pandemia, se ancora non vi sentite pronti a partecipare a grandi feste, potrete optare per un Capodanno intimo con la persona che amate. Potete decidere di rimanere a casa e dedicarvi alla cucina preparando i vostri piatti preferiti, oppure andare alle terme o in una spa. Ci sono molti alberghi che organizzano serate romantiche per il 31 dicembre con vasca idromassaggio e champagne, così non dovrete pensare a nulla.

Capodanno sulla neve

Un’altra idea per un Capodanno indimenticabile è quella di andare in una località di montagna o in una baita, così potrete stare in mezzo alla neve e alla natura. Poiché qualche giorno di pausa è concesso, perché non approfittarne per andare a sciare? Se non l’avete mai fatto, non preoccupatevi, ogni chalet offre lezioni private per i principianti. Potrete rimanere nella vostra casetta di legno con un po’ di vin Brûlé caldo e attendere il nuovo anno. Sarà un’esperienza che non dimenticherete facilmente!

Capodanno con gli amici

Un grande classico è trascorrere il capodanno con i propri amici, magari organizzando una cena a casa di un amico della compagnia. E’ una delle opzioni più semplici ma anche più belle: potrete aspettare il nuovo anno al fianco delle persone a cui volete bene e che vi accompagnano nella vita. Magari quest’anno potete sbizzarrirvi un po’ con le idee per la serata facendo dei giochi di società con del buon vino. Il divertimento è assicurato!

Concerti in piazza per Capodanno 2023

Se preferite un Capodanno all’insegna della musica, le proposte per il 31 dicembre sono davvero tante, infatti molte piazze d’Italia ospiteranno concerti in piazza. Ecco la lista per godersi della musica live aspettando il nuovo anno:

Capodanno a Napoli

Napoli quest’anno festeggia Capodanno in grande e si prospetta tre grandi giornate di festa tra cibo e musica a partire da oggi. Le tre serate si apriranno con un concerto organizzato da Alex Daniele in collaborazione con il conservatorio e sarà dedicato al padre Pino Daniele. Il maxi show sarà il 31 dicembre 2022 in Piazza Plebiscito.

Capodanno a Roma

Roma è ricchissima di eventi per il 31 dicembre: dal maxi concerto ai fori imperiali. Il primo gennaio c’è anche il tradizionale bagno nel Tevere, tipico e in uso dal 1946. Non dimentichiamo la We Run Rome, la tradizionale corsa di Capodanno che si svolgerà tra le piazze e le vie più belle della città: Piazza di Spagna, via del Corso e Piazza Venezia dalle ore 14 del 31 dicembre.

Capodanno a Genova

Il Capodanno tornerà in piazza a Genova, con un grande evento organizzato da Mediaset di cui Federica Panicucci sarà la conduttrice. Lo show andrà in onda su Canale 5, l’evento si svolgerà a Piazza de Ferrari, nel cuore di Genova. Alcuni ospiti saranno i Gemelli Diversi, Anna Tatangelo e Patty Pravo.

Capodanno a Torino

Anche a Torino ci sarà un grande concerto in Piazza castello dove suoneranno alcuni grandi artisti del panorama italiano contemporaneo: Subsonica, Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia, Ginevra, Beba e Cantofinoadieci.