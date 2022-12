Covid nel Lazio, sono 2093 i nuovi casi positivi e 2 i decessi: i dati aggiornati

L’attenzione della Regione Lazio per i casi da Covid-19 resta alta. Un monitoraggio costante reso possibile grazie all’Asl che ogni giorno rende noti i dati. Un resoconto utile a verificare qual è l’andamento del virus. Un’attenzione probabilmente incrementata anche dall’accavallarsi dei casi Covid a quelli dell’influenza australiana che sta imperversando soprattutto in questi giorni di festività.

I dati di oggi 24 dicembre 2022

Ma torniamo al Covid. Quali sono i dati di oggi, 24 dicembre, Vigilia di Natale? Sono 2093 i nuovi positivi, mentre sono 14 i ricoveri, con un ricovero in terapia intensiva, mentre i decessi sono 2. Proprio in vista delle riunioni di famiglia torna da parte degli esperti la raccomandazione di sottoporsi a tampone. Perché al termine delle feste non ci si debba trovare con un’impennata dei contagi, ma sempre soprattutto al fine di tutelare le categorie a rischio.

L’invito degli esperti a sottoporsi a vaccino

Proprio a causa di questo incremento dei contagi, dovuti soprattutto all'influenza australiana, l'Asl continua a raccomandare di sottoporsi a vaccino anti-covid e influenzale. Si tratta di misure che sono finalizzate a tutelare soprattutto le fasce deboli da eventuali conseguenze più gravi nel caso in cui dovessero contrarre uno dei due virus. Ecco come fare per sottoporsi ai vaccini: *** VACCINO – QUINTA DOSE: Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di… Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it