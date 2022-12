Test Covid rapido prima del cenone di Natale, utile o no? Ecco cosa dicono gli esperti

Il Natale è alle porte e con esso tornano le grandi rimpatriate in famiglia e con gli amici. Fin qui tutto bene se non fosse che, purtroppo, lo spettro del Covid non può dirsi completamente archiviato e tornano i dubbi sull’utilità o meno di effettuare un tampone rapido prima del Cenone. Su tale possibilità gli esperti sono divisi, cerchiamo adesso di fare chiarezza sulla situazione.

Tampone rapido si o no prima del Cenone? Parola agli esperti

L’argomento appare alquanto dibattuto e gli esperti sono divisi rispetto alla strategia di comportamento da adottare. Ad esempio, Matteo Bassetti, come dichiara all’Adnkronos, appare contrario: ‘Fare un tampone prima del cenone di Natale non serve assolutamente a niente’. Le dichiarazioni arrivano in risposta ad un tweet del virologo Roberto Burioni il quale ha invece affermato che farà un tampone rapido prima di cenare a Natale con i genitori di 93 e 92 anni, onde evitare di esporli a rischi evitabili.

In linea con Burioni appare il microbiologo Andrea Crisanti che afferma: ‘A chi mi chiede se farei un tampone per Covid prima di incontrare per il cenone di Natale delle persone anziane e fragili rispondo: sì, lo farei, certo’. E poi aggiunge: ‘Così come allo stesso tempo consiglio a tutte quante le persone fragili, anche vaccinate, di mettersi la mascherina quando stanno in luoghi pubblici o quando incontrano persone che non hanno mai incontrato’.

Contraria invece la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo che afferma: ‘Fare il test rapido Covid prima del cenone di Natale è inutile’. ‘I tamponi dovremmo proprio smettere di farli’, aggiunge la direttrice che invece ritiene ‘un consiglio assolutamente valido’ quello di ‘usare la mascherina, o comunque evitare contatti stretti, se durante le feste incontriamo persone anziane e abbiamo qualche sintomo sospetto per Covid, ma ancora di più per l’influenza’.