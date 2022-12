Covid, bisogna fare il tampone prima del cenone di Natale? Cosa dicono gli esperti, da Bassetti a Pregliasco

Covid. Che fine ha fatto il Covid questo Natale? C’è bisogno di un tampone prima di incontrare i familiari in occasione per le imminenti feste? Mancano ormai poco più di 24 ore al cenone più atteso dell’anno, cioè quello di Natale. Sul tema, l’esperto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos: ”Quest’anno vorrei non vedere la coda davanti alle farmacie per i tamponi prima dei ritrovi in famiglia: non serve a niente. Infatti, ben che vada, il test è positivo nel 30-40% dei casi, quindi con questa variante abbiamo più del 60% dei tamponi che risulta negativo mentre alberghiamo il virus. Che senso ha? Andare a fare il tampone prima di pranzi e cenoni è come tirare la monetina. Ha molto più senso dire alle persone di stare con la mascherina se hanno sintomi di influenza, Covid o altro”.

Covid, salgono i casi in Italia. Bassetti: ‘No alle mascherine obbligatorie a scuola’

Le parole di Bassetti sul Covid per questo Natale

Sempre Bassetti, poi, ha aggiunto: ”Mi auguro che i tamponi vengano messi sempre più nel dimenticatoio, e fatti unicamente per i sintomatici. Gli americani hanno deciso che fare il tampone Covid-19 agli asintomatici negli ospedali e nelle strutture sanitarie non serve. Cerchiamo di sbrigarci a fare la stessa cosa anche in Italia, prima che sia tardi. Cerchiamo di evitare di continuare a giocare all’allegro infettivologo – rimarca – ci abbiamo già giocato l’anno scorso, torniamo a fare i medici e i pazienti tornino a fare i pazienti”. Tutti al Veglione con la mascherina? “Neanche per sogno”.