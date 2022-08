Choc a Campo de’ Fiori, prima la lite poi il pestaggio: 22enne trovata in una pozza di sangue

Una lite che è costata davvero cara ad una 22enne norvegese in vacanza a Roma. La giovane si trovava nella Capitale assieme a tre amici quando, a seguito di un diverbio in strada, è stato massacrata di botte da uno di loro. Il tutto mentre gli altri due ragazzi stavano cenando in un vicino ristorante.

Massacrata di botte a seguito da una lite: l’accaduto

I fatti sono avvenuti sabato sera in vicolo delle Grotte, poco distante da Campo de’ Fiori. A seguito del pestaggio la giovane è stata trovata riversa sui sampietrini una pozza di sangue e subito soccorsa da alcuni passanti. Trasportata con l’ambulanza all’ospedale Santo Spirito la ragazza è stata ricoverata con 30 giorni di prognosi riportando delle fratture nasali e un forte stato di choc.

Rintracciato l’aggressore.

Subito scattate le indagini da parte dei militari della compagnia Roma Centro. I carabinieri dopo aver ascoltato alcune testimonianze e sentito anche gli altri due amici, sono riusciti a rintracciare l’aggressore. Si tratta di un ragazzo iracheno di 20 anni, arrestato per lesioni aggravate.

Le indagini

Il 20enne che è stato trovato in un albergo poco distante, non avrebbe saputo spiegare ai militari le motivazioni alla base di un simile comportamento. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi: né che possa essersi trattato di gelosia nei confronti della 22enne e né che possa aver tentato un approccio andato male. Atteso dagli investigatori il lascia passare dei medici per poter ascoltare anche la ragazza.