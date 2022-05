Controlli a tappeto in zona Celio e al Casilino della Polizia: in campo anche le unità cinofile antidroga

Nuove operazioni ad “Alto Impatto” nella giornata di ieri nella Capitale in particolare nella zona del Celio e del Casilino. Su segnalazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base dell’Ordinanza del Questore sono iniziati i controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. Anche alcuni esercizi commerciali sono rimasti coinvolti in questi controlli. A condurre le operazioni ad “Alto Impatto” gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino insieme al Reparto Prevenzione Crimine e un’unità cinofila.

L’esito dei controlli della Polizia in zona Casilino

L’esito dei controlli ha portato all’identificazione di 101 persone, al controllo di 20 veicoli, di cui 1 sanzionato al codice della strada. In zona Casilino un uomo originario del Camerun è stato indagato per commercio di prodotti con segni falsi. Un suo connazionale, privo di documenti, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. Inoltre, grazie ll’impiego dell’unità cinofila, è stato fermato un cittadino italiano in possesso di 2,78 grammi di hashish.

Le verifiche sui negozi

A seguito dei controllo anche sugli esercizi commerciali è stata posta l’attenzione su due attività: un bar in via Aspertini in cui non sono state riscontrate irregolarità e una pizzeria in via Acquaroni dove invece sono state riscontrate problematiche a livello igienico- sanitario, ragion per cui, il titolare è stato sanzionato amministrativamente.

Controlli in zona Celio

In zona Celio i controlli hanno coperto le aree dei siti archeologici fra cui il Colosseo e le vie limitrofe. Le operazioni di controllo svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale congiuntamente alla Guardia di Finanza hanno conseguito i seguenti risultati: 20 persone sono state identificate, 1 contestazione di violazione amministrativa per commercio abusivo e sequestro della merce, 16 verbali di sequestro contro ignoti per commercio abusivo per un totale di 624 oggetti sequestrati tra cui bottigliette di acqua, occhiali da sole, cappelli e molto altro.

