«Dammi i soldi o ti spacco l’auto»: parcheggiatore abusivo terrorizza due donne

Se la sono vista brutta due donne, una madre e sua figlia, che hanno dovuto fare i conti prima con l’insistente richiesta di denaro e poi con le minacce da parte di un parcheggiatore abusivo. Quest’ultimo non ne voleva proprio sapere di lasciarle andare e al loro rifiuto ha pensato bene di minacciarle. Fortunatamente però il malvivente è poi stato assicurato alla giustizia.

Leggi anche: Roma, violenta lite nella notte: uomo ferito con un coltello

Lite tra una donna e un parcheggiatore abusivo: i fatti

I fatti sono avvenuti ieri mattina in via delle Sette Sale. Qui gli agenti del commissariato Esquilino sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra una donna e un parcheggiatore abusivo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna di 43 anni insieme alla figlia in evidente stato di shock. La signora ha poi riferito che dopo aver parcheggiato la propria autovettura, le si era avvicinato un uomo che pretendeva dei soldi per il proprio parcheggio.

Le minacce

Al rifiuto della vittima l’uomo ha insistito affermando che al suo ritorno avrebbe potuto trovare la macchina danneggiata o non trovarla proprio. A quel punto le due donne, spaventate, sono scappate e hanno chiamato il 112.

L’arresto

I poliziotti prontamente intervenuti hanno arrestato l’uomo, un 52enne magrebino, che dovrà rispondere di tentata estorsione. L’arresto convalidato con divieto di dimora.

Arrestato anche un 29enne

Sono stati invece gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ad arrestare, ieri nel primo pomeriggio, un cittadino peruviano di 29 anni gravemente indiziato di rapina aggravata. Il 29enne poco prima in via Nazionale insieme ad un altro soggetto al momento ricercato, dopo averlo spintonato, ha derubato un turista asportandogli uno zaino contenente 350 euro.