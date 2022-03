Draghi, il fratello rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma

Roma. Un incidente avvenuto precisamente sabato scorso, verso sera, e che ha visto coinvolti due mezzi nello scontro: un’auto ed uno scooter. Ad essere rimasto ferito, il fratello del Premier, Marcello Draghi a bordo del suo scooter. Il fatto si è registrato intorno alle 20:00 del 12 marzo in viale Tiziano, altezza piazza Manila, come riportato anche da Il Messaggero.

Incidente a Roma: coinvolto il fratello del Premier

Le cause sono ancora al vaglio della Polizia Locale, che è intervenuta sul posto per gli opportuni rilievi. Immediato anche l’arrivo degli operatori del 118 che poi hanno immediatamente disposto il trasporto in ospedale per il ferito. Il fratello di Mario Draghi, ora, si trova in ospedale dopo esservi stato trasportato in codice rosso a seguito dell’impatto. Marcello Draghi è classe 1952, era a bordo di uno scooter e pare abbia riportato una frattura seria alla gamba, con una prognosi di almeno 20 giorni.