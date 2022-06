Gite nel Lazio, non solo mare: ecco i posti più belli (e sconosciuti) da visitare

Che Roma sia una delle città più belle del mondo non c’è dubbio. Perché tra problemi, rifiuti, cinghiali e amministrazioni che sembrano cieche di fronte ai continui appelli dei cittadini, nella Capitale d’Italia si respira la storia, anche nei vicoli quelli più sconosciuti e meno presi d’assalto dai turisti. Ora, però, che l’estate è nell’aria e le temperature sono in aumento, passeggiare tra le bellezze diventa un po’ complicato, soprattutto nelle ore di punta. Ma nel Lazio, fortunatamente, ci sono tanti altri posti da visitare, alcuni sconosciuti e non solo in provincia di Roma. Tra borghi, palazzi e piccoli Comuni che devono essere ‘tappa’ fondamentale per una gita fuori porta. Ma vediamo quali!

Cosa vedere a Tivoli: tutte le ville

Tra i Comuni, a pochi passi da Roma, non si può non citare Tivoli, uno dei borghi più belli d’Italia. Qui si potranno visitare delle splendide ville, che sono patrimonio dell’Unesco: Villa Adriana, con templi e fontane, e Villa D’Este, un capolavoro del Rinascimento. Ma anche Villa Gregoriana, nel verde.

I giardini di Ninfa in provincia di Latina

Ci si può spostare, poi, in provincia di Latina e una tappa fissa devono essere i Giardini di Ninfa, a Cisterna. Si tratta di un parco bellissimo, immerso nel verde, tra piante rare, esotiche. Un luogo scelto anche dai Ferragnez, Fedez e Chiara, che qualche anno fa si sono fatti paparazzare all’interno del sito, che consigliamo visitare a giugno, quando le piante sono in fiore e il caldo ancora non è così difficile da sopportare.

La città che muore: Civita di Bagnoregio, dove si trova

Tra i borghi del Lazio non si può non menzionare Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Lì dove la storia è ferma, tutto sembra immobile: stiamo parlando della città che muore, che si trova sul tufo e che può essere raggiunta solo attraverso un ponte. Poi si arriva nel borgo medievale, tra stradine e ristoranti per una tappa anche culinaria, da non perdere!

Rieti e la bellezza dei laghi

Roma, provincia di Latina, di Viterbo, ma anche Rieti, dove ci sono tantissimi Laghi e Riserve Naturali. Tra questi Lago Lungo e Lago di Ripasottile, che è più grande: per una giornata in totale relax, sulle sponde del lago, magari in compagnia di amici per un picnic!