Impact Food a Roma, il locale che vende la carne vegetale stampata in 3D: a cena il cast del GF VIP

Impact Food a Roma è un locale che vende la carne vegetale stampata in 3D e sta spopolando nella capitale! Ieri sera a cena sono arrivati anche tantissimi vip per provare questa novità: Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Matteo Diamante, Davide Donadei e molti altri. Avranno apprezzato la carne vegetale? Ecco tutte le loro reazioni condivise sui social!

Impact food a Roma e la carne vegetale stampata in 3D

Una grande novità nella Capitale: da pochissimo è arrivato un nuovo locale nel centro storico della città che vende la carne vegetale stampata in 3D! Non solo per tutte le persone vegane, ma anche per chi vuole un’alternativa più etica e sostenibile. Il locale sta avendo un grande successo, anche tra i vip. Ieri sera, infatti, c’è stata una serata speciale di assaggi e degustazioni 100% vegetali a cui hanno preso parte molti vip dell’edizione del GF VIP appena finita. Siete curiosi di sapere cosa ne pensano?

Una cena speciale per il cast del Gf Vip: le reazioni

Matteo Diamante ha esordito nelle storie direttamente dal locale dicendo: “Qui abbiamo la prima che è uscita dal GF, Ginevra Lamborghini, ma anche la vera vincitrice Nikita!” e poi sono subito passati agli assaggi. Hanno mostrato tantissimi piatti: pasta al ragù, Hamburger, supplì e il “piatto forte”: la tagliata stampata in 3D! Le reazioni sono state incredibili. Nessuno dei vip poteva credere ai suoi occhi. Al tavolo Nikita, Ginevra, Davide Donadei e Matteo, con le storie Instagram che parlano chiaro: “Dovete venire a provare questo posto, fidatevi”. Diamante esclama in un video: “Non ci posso credere, sembra carne vera, ma è ecosostenibile”.

Ginevra Lamborghini è diventata vegana

Ginevra Lamborghini ha esordito nelle storie facendo una piccola grande rivelazione: “Sono diventata vegana da una settimana” ha raccontato. Ha proseguito: “Quale modo migliore per inaugurare questo traguardo, se non quello di venire a mangiare in un ristorante vegano speciale? Io sono già convinta, vediamo se. fine serata qualcun altro…”. Insomma, dalle storie i vip sembrano tutti largamente entusiasti per queste novità culinarie ecosostenibili e più rispettose nei confronti degli animali.