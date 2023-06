Incidente mortale a Zagarolo: Anna Santori uccisa da una Smart, disposta l’autopsia

Zagarolo. La procura di Tivoli, dopo il terribile incidente di lunedì scorso, che ha visto la morte della 65enne di Zagarolo Anna Santori, parrucchiera a domicilio ben nota nella comunità, mentre stava camminando a bordo strada, ha deciso di disporre un’autopsia sulla sua salma per vederci chiaro e confermare che la morte della vittima sia davvero avvenuta per la gravi lesioni e ferite riportate a seguito dell’impatto.

Incidente mortale a Zagarolo: disposta autopsia sulla salma di Anna Santori

Inoltre, il pubblico ministero della procura di Tivoli, seguendo la prassi consueta in questi casi, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale l’automobilista che nella giornata dello scorso lunedì, 12 giugno 2023, intorno alle 11.30 del mattino, ha investito la 65enne all’altezza di via Gallicano, a Zagarolo. La donna, come anticipato, pare stesse camminando a bordo strada in quel momento, poco prima dell’impatto che non le ha lasciato nessuno scampo. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. L’automobilista sarebbe una giovane donna di circa 35 anni, residente nel comune di Zagarolo, come la vittima.

Sequestrata la Smart dell’indagata

Parallelamente, il sostituto procuratore ha dato permesso di convalida per il sequestro dell’automobile incriminata, quella cioè condotta dall’indagata. Si tratta di una Smart, nel dettaglio, ora nelle mani delle autorità per rilievi e indagini. Tornando all’autopsia, invece, l’incarico del medico specializzato sarà confermato – e successivamente conferito – solamente nelle prossime ore di oggi, sabato 17 giugno 2023 e con ogni probabilità sarà effettuata presso il policlinico Tor Vergata di Roma. Per l’ultimo addio, bisognerà attendere la fine degli esami autoptici. A quel punto, i cari e i parenti della vittima potranno fissare una data per i funerali che raccoglieranno le molte persone che conoscevano Anna Santori, non soltanto per il suo lavoro ma soprattutto per la stima e l’affetto che da sempre la contraddistinguevano.