Furgone esce di strada e precipita in una scarpata a Zagarolo (FOTO)

Nella mattina di oggi in via Valle del Formale si è verificato un incidente rocambolesco: un furgone è uscito di strada ed è finito dentro una scarpata. Tutto si è verificato in una frazione di minuti. Un attimo di distrazione, un colpo di sonno, forse un malore e il conducente del veicolo è precipitato giù in un burrone. Chi ha assistito alla sequenza dei fatti è rimasto scioccato temendo il peggio per l’autista del mezzo. L’allarme è stato dato immediatamente e alle 10 la macchina dei soccorsi era in moto.

Le attività di soccorso dei Vigili del fuoco

La squadra 24 A del distaccamento di Palestrina dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autogrù e Nucleo SAF, è corsa sul luogo dell’incidente, in via Valle del Formale nel territorio comunale di Zagarolo. Un intervento che si è reso necessario per il recupero del furgone uscito di strada e precipitato dentro una scarpata. Sul posto è intervenuto anche il CRRC, carro rilevamento radioattivo chimico, per svolgere in sicurezza tutte le operazioni necessarie al recupero di sei bombole di ossigeno liquido.

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri e i sanitari del 118

In breve sono arrivati sul posto anche i Carabinieri della vicina stazione e i sanitari del 118. I militari sono stati impegnati nei rilievi per stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente, mentre gli operatori del servizio di soccorso e allarme sanitario hanno verificato che non ci fossero persone ferite. E sembrerebbe proprio che nessuno sia rimasto ferito, nonostante il veicolo sia precipitato in un burrone profondo diversi metri. Tanta la paura per il conducente del mezzo, probabilmente, in stato di choc. Resta ora da capire se sia stato vittima di un malore oppure se alla base del sinistro ci siano altre cause. Gli accertamenti sanitari e degli uomini dell’Arma sapranno dare risposte in merito.