Incidenti sulla Cristoforo Colombo: 21 cantieri per mettere in sicurezza la strada

Lavori per la sicurezza stradale sulla Colombo, pronti a partire diversi cantieri. Un freno agli incidenti, soprattutto quelli dall’esito più grave: l’ultimo costato la vita al giovane Francesco Valdiserri, soltanto l’ultimo di una lunga serie purtroppo. Adesso però, dopo le dichiarazioni dell‘assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che ha promesso l’installazione degli autovelox sulla strada, arriva la notizia di lavori mirati per cercare di mettere in sicurezza una delle arterie più pericolose di Roma.

Dove saranno i cantieri sulla Cristoforo Colombo

Non a caso, dei 175 incroci ritenuti particolarmente pericolosi nella Capitale molti sono stati individuati proprio sulla Colombo. Per questo, fino al 2025, saranno complessivamente 21 i cantieri che partiranno per intervenire sulla sicurezza di questa strada. Questi gli incroci interessati:

Via del Canale della Lingua

Piazzale XXV marzo

Via Pindaro e Via Wolf Ferrari,

Via Federici e Via Padre Semeria

Piazzale dell’agricoltura

Gli interventi, suddivisi in pacchetti che prevedono interventi anche su altre strade di Roma, prevedono tra gli altri, come spiegato da Il Corriere della Sera, l’installazione di nuova segnaletica tra orizzontale, verticale e luminosa, il rifacimento degli spartitraffico, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.