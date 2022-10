Roma, incidente sulla Colombo: travolge e uccide 18enne sul marciapiede

Sembra non esserci fine e ogni giorno, purtroppo, una giovane vita viene spezzata. Chi sul lavoro, chi a bordo di auto o in sella a una moto. L’ultimo incidente, in ordine di tempo, risale a questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, sulla via Colombo: è qui che un ragazzo di appena 18 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. Lui si trovava sul marciapiede all’altezza di via Alessandro Severo quando una vettura, totalmente fuori controllo, lo ha falciato. E non gli ha lasciato scampo.

Incidente mortale sulla Colombo

Per cause da accertare, l’auto, una Suzuki Swift, ha perso il controllo ed è finita sul marciapiede. Prima ha sradicato un palo della segnaletica, poi ha investito il giovane, che si trovava lì, con un amico. Per il 18enne, che avrebbe compiuto 19 anni tra qualche giorno, purtroppo, l’impatto è stato violento e fatale: il suo cuore ha smesso di battere e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Illeso, invece, il giovane che stava passeggiando con lui.

Le indagini

Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica. Chi era alla guida, una ragazza di 24 anni, era sotto effetto di alcol? Sembrerebbe così, ma si attendono i risultati delle analisi: come da prassi, infatti, il conducente della vettura è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito. Spetterà agli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Raffica di incidenti mortali in pochi giorni

Un bollettino nero in questi giorni nella Capitale. Troppi incidenti mortali, troppi ragazzi che hanno perso la vita. Sabato ad Acilia, in via Saponara, Gabriele Regini, che aveva da poco compiuto 21 anni, ha perso il controllo dell’auto ed è finito in un canale di scolo, morendo sul colpo. Poche ore dopo, domenica sera, a Ostia, una studentessa americana di 23 anni, che viaggiava con un amico in moto, è morta dopo il violento scontro con un’auto: chi guidava la vettura aveva assunto droga e ora si trova ai domiciliari. Nel pomeriggio di martedì, invece, un 20enne egiziano è morto a bordo di un’auto, che è finita contro un albero a Tor Bella Monaca, in viale Aspertini. E ora la lista si allunga: nella notte, sulla Colombo, un 18enne che si trovava sul marciapiede è stato travolto e ucciso da una vettura fuori controllo.