Tivoli, drammatico incidente: la postina apre lo sportello dell’auto e colpisce a morte uno scooterista

Tivoli. Dopo 11 giorni di agonia e lotte in un letto di ospedale, alla fine, non ce l’ha fatta. Salvatore Allocca, 48enne di Villanova di Guidonia, vittima di un tragico incidente stradale verificatori il 7 ottobre scorso si è spento, lasciando un enorme vuoto in tutta la comunità e in coloro che lo conoscevano. Ora, la donna che si trovava al volante in quel momento dovrà rispondere di omicidio stradale. Una dinamica che ha lasciato tutti senza fiato. Un maledetto sportello aperto all’improvviso, poi il buio per il povero centauro. L’incidente, verificatosi in via Campilimpido, non gli ha lasciato scampo.

11 giorni di agonia in ospedale

Per ben 11 giorni, però, Salvatore non ha mollato. In quel letto di ospedale le speranze dei familiari che si risvegliasse non si erano mai del tutto spente, almeno fino alla triste giornata di ieri. Purtroppo, però, le ferite riportate hanno avuto la meglio e il suo cuore, alla fine, dopo tanto sforzo e resistenza, ha ceduto. Così, la morte è arrivata nel pomeriggio di ieri, martedì 18 ottobre, e il 48enne Salvatore, originario di Villanova di Guidonia, gravemente ferito in un incidente stradale, ora, non soffre più.

La dinamica dell’incidente a Tivoli

L’incidente si era consumato nella giornata di venerdì 7 ottobre. Secondo la ricostruzione ufficiale, al momento, l’uomo stava percorrendo via Campolimpido (Tivoli). Erano all’incirca le 13.00 e si trovava a bordo del suo scooter. Davanti a lui, durante la traversata di quella via c’era anche l’auto di una postina. Il 48enne stava procedendo in direzione Guidonia, quando all’improvviso l’auto delle Poste Italiane che si trovava davanti, condotta da una donna, in quel momento ha aperto lo sportello dell’auto.

Impatto violento: deceduto il 48enne

La postina avrebbe fermato la vettura e aperto improvvisamente lo sportello mentre sopraggiugeva l’uomo con il suo scooter. Salvatore Allocca, però, non ha fatto in tempo ad evitarlo. Lo scontro è stato violento. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Da quel momento, è iniziata l’agonia, terminata solamente nella giornata di ieri, dopo tanti giorni di lotta e sofferenza. Ora, però, Salvatore potrà riposare, mentre e indagini per la ricostruzione dell’evento procedono da parte della Polizia Locale di Tivoli.