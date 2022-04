Insolita processione davanti casa: arrestato il pusher preferito dai giovani

Era diventato “l’idolo” dei giovani tossicodipendenti della zona, che andavano regolarmente a rifornirsi da lui. Cocaina purissima, ma anche hashish. Ma gli “affari” dell’uomo sono stati interrotti dall’arrivo dei Carabinieri. E’ successo a Castelnuovo di Porto, dove i militari hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di 34 anni. Per l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine

L’indagine dei militari è iniziata a causa di un via vai di persone sospetto, specialmente ragazzi giovani, che entravano e uscivano costantemente dall’abitazione dell’indagato. Il fatto ha insospettito i Carabinieri che hanno predisposto un mirato servizio di osservazione, volto ad individuare potenziali acquirenti che potessero confermare l’ipotesi di un’attività di spaccio.

Cos’è stato trovato

Dopo aver fatto le prime indagini e aver piantonato la zona per controllare i movimenti sia dell’uomo che delle persone che entravano nell’edificio, è stata fatta una perquisizione domiciliare dell’indagato in cui si sono scoperti circa 44g di sostanza stupefacente di tipo cocaina. La sostanza era già suddivisa in 71 dosi, pronta per l’attività di spaccio. Trovati anche 5 g di hashish.

Oltre alle sostanze stupefacenti è stato rinvenuto del denaro contante, circa 2.000 euro, e del materiale necessario al confezionamento delle dosi. Gli indizi sono stati sottoposti al vaglio dell’A.G di Tivoli, il quale ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

