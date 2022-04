Roma, ‘turni di lavoro’ per spacciare ai ragazzini: 10 arresti all’alba

E’ di questa mattina presto l’intervento degli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo unitamente a quelli del Distretto di Ponte Milvio e a quelli dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, di unità cinofila. E’ stato anche utilizzato un elicottero della Polizia di Stato: il tutto per portare a termine una complessa indagine che ha portato all’emissioni di misure cautelari nei confronti di 16 persone.

Leggi anche: Processo Cucchi, i due carabinieri si sono costituiti: da oggi sono in carcere

Arresti polizia: 6 in carcere e 4 ai domiciliari

6 persone sono state incarcerate, 4 sono agli arresti domiciliari e 6 sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati di cui sono accusati sono detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina. L’attività veniva svolta soprattutto nella zona nord della capitale e tra gli acquirenti c’erano molti giovani, alcuni dei quali minorenni. I pusher erano molto organizzati: avevano effettuato ben 2 “turni di lavoro”: uno pomeridiano e uno serale.

L’inizio nel 2020

L’inizio dell’indagine fu nel maggio 2020: alcuni accertamenti che portarono a ipotizzare la presenza di una “piazza di spaccio” all’ingresso dell’androne di uno stabile di proprietà dell’Ater, sito nel quartiere romano di Labaro/Prima Porta. Qui, alcuni cittadini, italiani, venivano raggiunti a piedi dai clienti. Questi ultimi solitamente venivano accompagnati dai pusher all’interno dell’androne dello stabile, dove di fatto avveniva lo scambio denaro/stupefacente. Non solo: i criminali si posizionavano in punti che consentivano loro di scorgere l’arrivo delle forze dell’ordine, in modo, così, da evitare di essere colti in flagranza di reato.

3 kg di droga sequestrata

Le indagini hanno consentito di individuare ben 3 gruppi distinti che operavano separatamente tra di loro, di cui 2 principalmente dediti al commercio di sostanze stupefacenti di tipo “leggero” e operanti in via Adro ed in piazza Stia, mentre il terzo si occupava delle droghe pesanti e si appoggiava a uno stabile in via Mezzanino. Durante l’attività della polizia sono state arrestate in flagranza di reato 10 persone mentre 20 sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura per uso di sostanza stupefacente. In totale sono stati sequestrati circa 3 kg di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina.