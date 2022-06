Giovane donna incinta compra beni di prima necessità per l’anziana mamma e vince 25 mila euro

Ha cercato di incastrare gli impegni tra l’assistenza alla madre anziana e bisognosa, il lavoro e le sue esigenze di giovane donna in stato di gravidanza. Tutto di corsa. Mettendoci un salto al supermercato per acquistare dei beni di prima necessità per la mamma prima di recarsi al lavoro. E proprio quella sosta si è rivelata fortunata per la ragazza in dolce attesa.

La donna infatti, al momento di pagare ha giocato alla Lotteria degli scontrini, vincendo 25mila euro. Continua così il trend positivo di vincite nel Lazio. La regione si conferma in pole position in ambito nazionale nell’assegnazione di premi da 25 e 100mila euro agli acquirenti e da 5 e 20mila agli esercenti.

Leggi anche: Allarme a Roma. ‘Correte, qualcuno si è buttato nel fiume’: in corso le ricerche

La vincita in zona Aurelia

La vincita si è registrata a Roma in zona Aurelia, nel supermercato dove la donna si era fermata per acquistare beni di prima necessità proprio per la mamma anziana, prima di recarsi a lavoro. Utilizzando il proprio codice lotteria, la donna ha effettuato il pagamento mediante modalità “cashless” e, con immensa sorpresa, è risultata vincitrice di uno dei 15 premi settimanali da 25mila euro messi in palio da ADM.

I soldi per il bimbo e per l’anziana mamma

Lo scontrino fiscale della spesa è stato casualmente associato al biglietto virtuale vincente e, grazie a questa inaspettata fortuna, la giovane donna potrà contribuire ancor di più ai bisogni della propria mamma e del piccolo in arrivo! La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.