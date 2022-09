Momenti di caos a Termini per l’annuncio dall’altoparlante: ‘Si prega di evacuare la stazione’

Paura alla Stazione Termini per un principio di incendio. Erano le 16 di oggi, 15 settembre, quando è scattato l’allarme. In modo automatico gli altoparlanti hanno diffuso la notizia di un incendio e invitavano i passeggeri a evacuare la stazione. Un annuncio che ha creato il panico in stazione.

Leggi anche: Paura a Roma, ‘inferno’ di fuoco nel palazzo: persone restano intrappolate negli appartamenti (FOTO)

I Vigili del fuoco sono arrivati in breve

I Vigili del Fuoco sono accorsi e in breve hanno individuato l’origine del fumo che si stava sprigionando creando paura tra i presenti. Tutto aveva avuto origine da una matassa di cavi elettrici che si trovavano in un magazzino poggiati su un carrello.

I soccorritori hanno individuato la causa

Pare che quel materiale si sia surriscaldato provocando una nuvola di fumo che ha creato momenti di paura non solo i passeggeri in giro per Termini, ma anche tra il personale della stazione non capendo bene dove avesse avuto origine il fuoco.

Solo una volta individuato il punto esatto è stato possibile per i soccorritori mettere in sicurezza il materiale che stava sprigionando fumo evitando che si sviluppasse un incendio.