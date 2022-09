Paura a Roma, ‘inferno’ di fuoco nel palazzo: persone restano intrappolate negli appartamenti (FOTO)

Tanta paura nelle prime ore del pomeriggio di oggi per un incendio appartamento al sesto e il settimo piano di una palazzina di nove piani in viale Etiopia oltre al vano ascensore.

Alle 14,55 è scattato l’allarme nella sala operativa dei vigili del fuoco che hanno inviato due squadre la 1/A e la 3/A più un’autoscala, due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario e il capoturno in viale Etiopia al civico numero 8 per l’incendio incendio di ben quattro appartamenti.

La corsa per tirare fuori le persone intrappolate nelle abitazioni

Le attività dei soccorritori sono state frenetiche diverse le persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni a causa del fumo sprigionato dall‘incendio. Alcune delle persone soccorse sono state portate giù con l’autoscala. Ma è stato proprio grazie alla celerità dell’intervento che non si sono registrati feriti, anche se otto persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Intanto sono stati avviati accertamenti per eventuali danni strutturali e stabilire le cause che hanno dato origine all’incendio. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli e la Polizia locale del Gruppo Parioli.

La strada è stata chiusa al traffico tra Circonvallazione Nomentana e Piazza Gondar.