Roma, l’auto prende fuoco mentre è in transito: traffico in tilt sulla Tangenziale Est

Roma. Prende fuoco l’auto mentre è in corsa sulla Tangenziale Est. E’ successo nel pomeriggio di oggi domenica 11 settembre 2022.

Auto in fiamme in Tangenziale

La vettura ha preso fuoco mentre era in transito in tangenziale est a Roma. Le cause del rogo sono ancora da accertare ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Il conducente si è accorto delle fiamme e ha accostato l’auto nella corsia di emergenza, dove è stata distrutta dal fuoco.

Code e rallentamenti

Il traffico è andato in tilt per oltre un’ora all’uscita dei Campi Sportivi e Galleria Giovanni XXIII, all’incrocio del Piazzale degli Eroi.