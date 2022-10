Morte Francesco Valdiserri, parla il testimone chiave: ‘Non ho potuto fare nulla per salvarlo’. Oggi l’ultimo saluto

Il suo nome in queste difficili e delicate giornate alberga sulle pagine di tutti i giornali, è veramente difficile credere alla tragica morte del 18enne romano Francesco Valdisseri, travolto e ucciso da un’auto sulla Colombo lo scorso mercoledì. Al momento della tragedia Francesco stava camminando sul marciapiede con un amico, rimasto illeso, quando è stato falciato dalla vettura che è arrivata alle spalle dei ragazzi, un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Alla guida dell’auto, una Suzuki Swift, un’impiegata 23enne di Dragona, Chiara Silvestri che è stata arrestata per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

Morte Francesco Valdiserri: le parole del ragazzo che era in auto

Alla guida dell’auto Chiara non era sola. Con lei c’era anche un altro ragazzo, Giorgio (nome di fantasia), che non si dà pace per quanto accaduto. Intervistato da Repubblica, le sue parole appaiono colme di dolore e disperazione: ‘Non sono riuscito a salvare quel ragazzo, a correggere la traiettoria dell’auto e a fermarla e questo pensiero mi distrugge. È successo tutto molto velocemente, frazioni di secondi’. Una tragedia quella che ha investito la vita del giovane Francesco, al primo anno di Lettere alla Sapienza.

L’automobilista

L’automobilista, Chiara Silvestri è stata arrestata per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Infatti, gli accertamenti hanno evidenziato che nel suo sangue c’erano sia tracce di cannabis sia un tasso alcolemico di tre volte superiore a quello consentito dai limiti di legge. La 23enne adesso si trova ai domiciliari ed oggi sarà ascoltata all’udienza di convalida davanti al Gip di Roma. Oltre a lei, sarà ascoltato anche Giorgio per chiarire l’esatta dinamica di quella terribile notte. Sotto accusa anche la velocità. La ragazza viaggiava ad oltre 70 km orari in un tratto dove il limite è di 50. Aggravante, quest’ultima, che potrebbe costarle fino a 15 anni di carcere.

L’ultimo saluto a Francesco

Si terrà oggi alle 12 l’ultimo saluto al giovane Francesco. I funerali del 18enne saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria Liberatrice di Testaccio. Per la cerimonia funebre, la famiglia ha chiesto alla band della quale Francesco faceva parte, da lui stesso fondata insieme ad alcuni amici, di suonare alcuni pezzi scritto dal ragazzo.