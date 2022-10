Francesco Valdiserri investito e ucciso sulla Colombo: sabato i funerali a Testaccio

Francesco Valdiserri è morto a 18 anni, investito e ucciso in via Cristoforo Colombo da una donna di 23 anni. Il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, è stato travolto da una ragazza residente a Dragona. La conducente dell’auto, una Suzuki Swift, era alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Francesco avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni.

L’incidente sulla Colombo

Il drammatico incidente è avvenuto questa notte sulla via Colombo. Francesco stava passeggiando sul marciapiede con un amico all’altezza di via Alessandro Severo quando un’auto, totalmente fuori controllo, lo ha travolto e ucciso. Illeso, fortunatamente, il suo amico.

Francesco Valdiserri: funerali e autopsia

Alla 23enne, accusata di omicidio stradale, era già stata sospesa la patente in passato. Gli agenti della polizia locale che conducono le indagini, coordinate dalla procura di Roma, stanno svolgendo ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’incidente, e per stabilire l’esatta velocità sarà necessaria una perizia tecnica. Domani l’autopsia sul corpo del ragazzo al Policlinico di Tor Vergata. I funerali di Francesco Valideserri si terranno sabato prossimo, alle 12, nella chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio.

Il tweet della mamma di Francesco: “Nulla ha più senso”

La mamma di Francesco, Paola Di Caro, giornalista de Il Corriere della Sera, ha raccontato in un tweet la tragedia. «Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla».