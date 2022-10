Travolto e ucciso sul marciapiede: la vittima è Francesco Valdiserri, aveva 18 anni

Si chiamava Francesco Valdiserri, il giovane di appena 18 anni (ne avrebbe compiuti 19 a novembre), che nella notte è stato travolto e ucciso sul marciapiede mentre si trovava sulla via Colombo. Il ragazzo, che era in compagnia di un amico, stava passeggiando quando, per cause tutte da accertare, un’auto ha prima perso il controllo, poi ha sradicato un palo della segnaletica stradale. Ed è finita sul marciapiede, travolgendo e uccidendo il giovane.

L’incidente mortale sulla Colombo

Il terribile incidente, l’ultimo di una lunga scia, è avvenuto questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, sulla via Colombo: è qui che Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, è stato travolto e ucciso da un’auto. Lui si trovava sul marciapiede all’altezza di via Alessandro Severo quando una vettura, totalmente fuori controllo, lo ha falciato. E non gli ha lasciato scampo. Illeso, fortunatamente, l’amico che era con lui.

Alla guida una 24enne

Alla guida dell’auto, una Suzuki Swift, una ragazza di 24 anni: lei prima ha perso il controllo, poi è finita sul marciapiede. E ha investito e ucciso il 18enne, che tra qualche settimana avrebbe compiuto 19 anni. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi fare chiarezza: intanto, la conducente è stata sottoposta a tutti gli esami alcolemici e tossicologici di rito e si è in attesa dei risultati.

Chi era la vittima

Francesco Valdiserri aveva 18 anni, era nel pieno della vita e stando ai suoi profili social, amava la musica. Figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, la mamma su Twitter lo ha ricordato con un post struggente: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Due genitori che ora dovranno affrontare una perdita così innaturale, un dolore troppo grande. Pochi istanti sono bastati, purtroppo, per spezzare la vita di Francesco: un’auto lo ha travolto e ucciso, mentre lui stava passeggiando sul marciapiede. E lì si sentiva al sicuro.