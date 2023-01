Morte Libero De Rienzo, condannato il pusher a 8 anni

Per la morte dell’attore De Rienzo, la giustizia italiana si è mossa: condannato a 8 anni di reclusione il pusher che vendette le sostanze stupefacenti all’artista. Droghe, che come ben sappiamo, portarono l’attore cinematografico alla morte nella giornata del 15 luglio 2021, presso la propria casa romana.

Condannato il pusher di Libero De Rienzo

Il pusher è stato condannato con l’accusa di altro reato, anche se non gli è stata riconosciuta l’accusa di morte all’interno del caso De Rienzo. Il 15 luglio a vendere la droga al noto attore napoletano, fu Mustafa Minte Lamin. L’uomo era un contatto di De Rienzo, che portava sostanze stupefacenti all’attore. Erano sue le droghe che portarono il noto volto napoletano alla morte, per colpa di un overdose da droghe.

La decisione è stata presa dal giudice monocratico di Roma, che ha condannato l’uomo gambiano a 8 anni di carcere, assolvendolo però dall’accusa di morte di De Rienzo. L’accusa ai danni di Mustafa Minte Lamin, è stata quella di altro reato e cessione di droga all’attore. Come menzionato da diversi approfondimento, De Rienzo non era nuovo all’utilizzo di droghe all’interno della sua vita: già aveva avuto problemi di tossicodipendenza anni prima della morta.

Il caso dell’attore napoletano, purtroppo deceduto, apre una fotografia sullo stress e le cattive abitudini all’interno del mondo dello spettacolo. Spesso per rimanere appresso agli elevati ritmi delle riprese cinematografiche, spesse fatte in ore impensabili della notte, gi attori abusano di droghe per rimanere svegli, reggere gli alti carichi stress per questo lavoro e soprattutto come vizio da consumare all’interno del proprio tempo libero. Un vizio che accomuna tantissimi volti dello spettacolo, non per forza legati solo al mondo cinematografico. Tra le più note vittime della droga all’interno di queste realtà, potremmo ricordare Amy Winehouse, Whitney Houston o Kurt Cobain, il leggendario frontman della band punk “Nirvana”.