Museo delle Illusioni a Roma: orari e costi dei biglietti

Il Museo delle Illusioni ha appena aperto al pubblico a Roma. È arrivata nella Capitale una tra le attrazioni più insolite e divertenti che coniuga scienza e divertimento. Volete visitarlo? Ecco cosa sapere su biglietti e orari. Dopo l’apertura a Milano arriva anche a Roma il Museo delle Illusioni, il museo interattivo che offre un’interessante esperienza visiva e educativa. La collezione del museo è composta da più di 70 attrazioni che riguardano la scienza, in particolare la fisica e la psicologia.

Il Museo delle Illusioni a Roma

A Roma, inoltre, si avrà la possibilità di sperimentare nuove attrazioni: la stanza della simmetria e la stanza RGB. I visitatori possono imparare molto sulla prospettiva, la percezione ottica, il cervello umano e la scienza attraverso le esposizioni non convenzionali presenti e imparare perché i nostri occhi vedono cose che il nostro cervello non comprende. Il Museo delle Illusioni è un’idea originale lanciata nel 2015 a Zagabria ma ben presto le aperture si sono susseguite in tutti i Continenti dal Cairo, a Dubai, da Chicago a Parigi, a New York, a Toronto fino ad arrivare in Italia: a Milano nel 2021 e ora Roma. Per info e prenotazioni visitate il sito ufficiale.

Il Museo delle Illusioni sarà aperto:

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ: DALLE 10:00 ALLE 20.30 (ULTIMO INGRESSO ALLE 19:30)

DAL VENERDÌ ALLA DOMENICA: DALLE 10.00 ALLE 21.00 (ULTIMO INGRESSO ALLE 20.00)

Nei weekend, si entra solo su prenotazione online. I prezzi dei biglietti sono:

Adulti: 18 euro

Bambini dai 6 ai 15 anni: 12 euro

Bambini dagli 0 ai 5 anni: ingresso gratuito

Biglietto famiglia: 45 euro

2 adulti e 2 bambini

2 adulti e un bambino

Scuole superiori (dai 16 anni in su) e Università: 15 euro

In un’attrazione da non perdere, soprattutto perché è per bambini, giovanissimi e adulti, il Museo delle Illusioni delle Illusioni è pronto ad accogliere tutti presso i locali del Museo di Arte Moderna di via Merulana 17, a due passi dal Colosseo.