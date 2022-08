Rapina lampo all’Esquilino: 18enne armato di coltello si fa consegnare soldi e smartphone

Nel corso del weekend di Ferragosto è restata alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Numerosi i servizi di controllo posti in essere che hanno permesso di arrestare in tutto, tra la Capitale e la Provincia, 25 persone e di denunciarne altre 51. Tra le zone coinvolte nelle verifiche anche quella dell’Esquilino.

Due giovani rapinati a Roma

In particolare nella zona un 18enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per precedenti reati, è stato bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario dopo essere stato riconosciuto da due giovani quale autore di una rapina ai loro danni. Il colpo-lampo si era consumato poco prima, quando, dopo essere stati avvicinati, la coppia di ragazzi era stata minacciata con un coltello e costretta a consegnargli denaro contante e uno smartphone.

I controlli all’Esquilino per Ferragosto

Sempre nella stessa zona i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato altre 2 persone: un 37enne del Bangladesh trovato in possesso di 37 pasticche di anfetamine; un 45 romeno, già sottoposto alla detenzione domiciliare per precedenti reati, colpito da un’ordinanza di sostituzione della misura in atto con la custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma, a seguito della violazione degli obblighi a cui era imposto, come accertato dai Carabinieri.

Le denunce

I Carabinieri hanno infine denunciato un 21enne romano trovato in possesso di 15g di marijuana e un 33enne romano fermato mentre si aggirava con fare sospetto all’interno di un complesso condominiale in possesso di numerosi strumenti atti allo scasso.

