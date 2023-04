Roma, ancora ladri di auto in azione: boom di furti a Portuense, è allarme sicurezza

Roma. Le razzie di auto continuano, purtroppo, ad imperversare nella città. Dopo quanto accaduto solamente poche settimane fa al Nuovo Salario ecco che la situazione si ripete pressoché identica nella zona di Villa Bonelli, nel quartiere Portuense. Quaranta i furti di pezzi di auto avvenuti in circa 15 giorni. Ed in un certo qual modo, i residenti è come se si siano convinti di essere diventati una sorta di ‘autoricambi a cielo aperto’ nel quale i malviventi possono attingere portandosi a casa catalizzatori, pneumatici, volanti nonché arraffare le prima cose che trovano all’interno delle vetture.

Auto depredate in zona Portuense

Le strade del quartiere vengono prese di mira dai ladri la mattina, quella maggiormente ‘attrattiva’ è via Giannetto Valli, nonostante sia abbastanza trafficata in quanto collega la zona di Portuense alla Magliana. Auto parcheggiate con finestrini e lunotti spaccati, altre senza nemmeno più battistrada. L’ultima amara sorpresa risale a due mattine fa, quando ad una Volkswagen T-Roc sono stati strappati e portati via entrambi gli sportelli anteriori. Chi ha agito lo ha fatto molto velocemente, mettendo a segno un colpo da manuale. Tuttavia, quello appena raccontato non è purtroppo un caso isolato. Infatti, la zona dall’inizio dell’anno è finita nel mirino della bande di ladri. Quest’ultimi puntano non solo alle auto ma anche ai negozi utilizzando delle banali giustificazioni per mettere a segno il colpo. Alla luce di ciò, cresce l’allarme e l’apprensione dei residenti che preoccupati per una simile situazione pensano anche di restare a casa per le imminenti festività pasquali al fine di non lasciare incustodite garage e abitazioni.

La razzia al Nuovo Salario

Come anticipato, anche la zona del Nuovo Salario è purtroppo teatro di furti e razzie di auto da parte dei malviventi. Nel mese di marzo, ad esempio, a finire nel mirino dei ladri diverse auto posteggiate in strade limitrofe, senza distinzione di sorta. Un risveglio davvero amaro per i residenti che, l’indomani si sono ritrovati con l’auto danneggiata e inutilizzabile. Anche questa volta, a seguito di tali fatti, cresce l’allarme sicurezza per fare in modo che le zone interessate dai reati siano sottoposte a maggiori e capillari controlli da parte delle forze dell’ordine.

