Roma, bus flambé sulla Togliatti: paura a bordo (FOTO)

Roma. È rimasto fermo a bordo strada un autobus che nella notte tra venerdì e sabato era in transito sulla Togliatti. Il convoglio è stato interessato da un guasto, molto, infatti, il fumo che fuoriusciva dal mezzo. La paura per i passeggeri a bordo è stata tanta ma, fortunatamente, non si sono registrati danni o feriti.

Autobus in fiamme sulla Togliatti, cosa è successo

Una densa nube di fumo ha caratterizzato la parte posteriore del mezzo, un bus Atac della linea notturna. Una volta accortosi di quanto stava accadendo, il conducente ha fermato la corsa facendo scendere tutti i passeggeri a bordo. I fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, intorno a mezzanotte a mezza. Fatti scendere i passeggeri, l’autista ha poi allertato i vigili del fuoco.

Il guasto

Giunti sul posto, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, portandolo poi in rimessa per tutte le riparazioni del caso. Stando agli accertamenti effettuati, la densa colonna di fumo che ha, comprensibilmente, allertato l’autista è stata causata dal surriscaldamento vicino ad un tubo di scarico.

L’incidente sulla Togliatti due giorni fa

Ma non solo guasti. Purtroppo, non sono pochi gli incidenti che periodicamente si verificano lungo le strade. Solo due giorni fa, infatti, sempre sulla Togliatti si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolto un automobilista a bordo della propria Ford Focus. L’uomo ha perso improvvisamente il controllo dell’auto schiantandosi contro uno degli archi dell’Acquedotto Alessandrino. A seguito dell’impatto è stato poi condotto in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso è poi giunta anche una pattuglia della Polizia Locale.

Foto dalla pagina IG Welcome to Favelas