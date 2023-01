Incidente sulla Togliatti, perde il controllo dell’auto e si schianta contro gli archi dell’acquedotto

Un terribile incidente quello che si è verificato ieri in viale Palmiro Togliatti, in zona Centocelle. Qui un automobilista è finito dritto dritto contro uno degli archi dell’acquedotto Alessandrino. Al momento non sono note le cause del sinistro, tuttora in corso le indagini da parte della polizia locale per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. A seguito dell’impatto, la vittima è stata trasportata all’ospedale San Giovanni in codice rosso.

L’incidente nella notte sulla Togliatti

I fatti sono avvenuti nella notte e precisamente intorno all’1.45 dell’11 gennaio scorso. Siamo in viale Palmiro Togliatti, all’altezza di via dei Pioppi, qui un’automobilista — per cause ancora in fase di accertamento — ha perso improvvisamente il controllo dell’auto, una Ford Focus, schiantandosi su uno degli archi dell’acquedotto.

Le indagini

A seguito dell’impatto, l’uomo, è stato condotto all’ospedale San Giovanni in codice rosso. Attualmente, come anticipato, le cause del sinistro non sono note. Giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino. Tuttora corso le indagini da parte delle autorità per fare chiarezza sulla vicenda e determinare l’esatta dinamica del sinistro.